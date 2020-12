„Oddělení je plné a rodíme o sto šest. Jestli bude více dětí kvůli jarní karanténě? Na to se těšíme,“ naznačuje v rozhovoru pro regionální Deník Marek Vaca, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice AGEL Šternberk.

Pane primáři, když se neznámý koronavirus začal nekontrolovaně šířit Litovelskem a Uničovskem, měl jste strach? Vypadalo to na český Wu-chan…

Porodnice fungovat musí - covid necovid. Děti se rodí dále. Na začátku jsme věděli jediné, že se musíme postarat o rodičky a miminka, ať mají nákazu, nebo ne. Obavy jsme měli, ale ty úplně nevymizely ani teď. I když se zdá, že toho víme o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci, kterou způsobuje, mnoho, stále je hodně neznámých.

Když přišla první nakažená rodička, jak jste zvládli situaci? Co nastalo?

Byli jsme připraveni. Ale o první jsme paradoxně nevěděli. Maminka začala rodit, v tomto případě se jednalo o porod císařským řezem, a vlastně až krátce po porodu jsme zjistili, že je pozitivní. Z testu, který jsme provedli, a jenž odhalil tuto infekci.

Netestovali jste tehdy na koronavir všechny pacienty už při příjmu?

Ne. Pouze pokud měli potíže nebo byli v kontaktu s pozitivním. Dnes už testujeme úplně všechny příjmy do nemocnice.

Na miminko či personál se nákaza nepřenesla?

Tím, že se jednalo o císařský řez a na operačním sále máme na sobě ochranné pomůcky standardně, byli všichni zdravotničtí pracovníci dostatečně chráněni. Po porodu šla maminka na samostatný pokoj a byla v izolaci. Následně pak z důvodů dechových potíží byla krátkodobě intenzívně sledována.

Dítě?

Narodila se dvojčátka. Zdravá. Infekce u nich potvrzena nebyla.

Jaké je riziko? Přenos mateřským mlékem hrozí? Může kojit maminka s koronavirovou infekcí, nebo raději ne?

Sbíráme informace, i ze zahraničí. Stále se učíme. Pokud jde o kojení, tak se doporučuje i v případech, kdy je maminka pozitivní. Přenos mateřským mlékem nebyl prokázán, ale byly v něm prokázány protilátky. Aby maminka nepřenesla nákazu na dítě aerosolem přes dýchací cesty, musí dodržovat základní hygienická opatření: rouška, hygiena rukou.

Rodíme o sto šest

Kolik jste ve Šternberku odrodili covid pozitivních rodiček?

I když jsme rodili i maminky z oblasti na jaře nejvíce postižené epidemií, a podzimní vlna byla ještě silnější v počtu nakažených a hospitalizovaných s Covid-19, doposud máme pouze tuto jedinou rodičku s Covid-19. A to testujeme všechny.

Možná hraje těhotenství u šíření viru nějakou roli…

To nevím. Pochybuji (smích).

Riziko potratů je vyšší u Covid-19?

Covid pozitivní ženu s potratem jsme od počátku epidemie nezaznamenali. Některé studie to vyvrací, ale je jich zatím málo. Jedná se o virové onemocnění a například chřipka skutečně vede ke zvýšenému riziku potratů, zejména z důvodu závažného průběhu v prvním trimestru.

Očekáváte, nebo už možná pozorujete, vzestupnou křivku počtu porodů v letošním roce? Mířím do jarních měsíců, kdy jsme měli týdny domácí vězení, jestli se páry v karanténě činily…

Mluví se o tom. Porodů máme letos opravdu hodně, ale na hodnocení přínosu jarní karantény je ještě brzy. Snad tomu už trochu nasvědčuje aktuálně naplněné oddělení. Tisíc porodů, jakýsi milník, jsme již letos překonali. Ale jestli bude více dětí kvůli jarní karanténě? To uvidíme hlavně v příštím měsíci. Těšíme se.

Tisíc porodů?

Ano. Rodíme o sto šest. Do včerejška (3.12.) to bylo přesně 1021 porodů. Do konce roku mámě téměř měsíc. Vloni jsme měli za celý rok 1003.

Třetina císařským řezem

Čemu přičítáte úspěch šternberské porodnice?

Máme individuální přístup a je tu skvělý tým. Vybavení hraje velkou roli, to určitě, ale není to gró. To činí práce personálu. A že ji děláme dobře, maminky se u nás cítí dobře, to vidíme v odezvě. Ženy se k nám vrací a doporučují nás.

Může u vás maminka rodit i „jinak“?

Maminky si vyberou polohu. Mohou rodit ve stoje nebo jsou na všech čtyřech. Také se rodí v kleku či na boku.

Na všech čtyřech rodí hodně žen?

Je to častá poloha. Ale primárně je to o tom, na co je rodička naladěna. Většina žen rodí v poloze klasické.

Bazén?

Nerodíme do vody, ale máme vanu, kterou maminky mohou využít. Během první doby porodní hojně využívají balony, žíněnky, stoličky.

Každá rodička má svůj box?

Ano.

Přibývá porodů císařským řezem? Nebo se počet ustálil a křivka už nestoupá?

Zvyšuje se věk rodiček, ženy mateřství odkládají do pozdějšího věku, kdy už je riziko komplikací vyšší. Starší žena už má nějaké své primární onemocnění, které ovlivní situaci a vede k indikaci císařského řezu.

Jaké je procento?

Třetina. Letos by to mohlo být snad o něco méně.

Průměrný věk rodičky? 30 let

Roste počet prvorodiček, které mají přes 40 let?

Procento roste. Děti mají většinou cestou umělého oplodnění, protože přirozeně už to v jejich věku bohužel často nejde.

Optimální věk, to je věk jejich dcer…

Kolem 24 let. Těchto rodiček už moc není. Průměr je kolem 30 let.

Na nejstarší prvorodičku si vzpomenete?

48 let. To je už opravdu pozdě a nedoporučil bych to vzhledem k riziku.

Na závěr bych se ještě vrátila ke koronaviru: máme za sebou vrchol druhé vlny epidemie, kdy zdravotnictví a lidé v něm šli na hranu kapacit. Jak se české zdravotnictví s pandemií vypořádalo? Jaké je vaše hodnocení?

Kdybych mohl, udělil bych zlatou medaili. Díky nasazení všech zdravotníků jsme to zvládli velmi dobře a jsem na české zdravotníky pyšný. Naštěstí se křivka ohnula a počty nakažených vlivem omezujících opatření začaly ubývat a s tím i hospitalizace a šíření nákazy mezi nemocničním personálem.

V tomto týdnu jsme se více rozvolnili. Lidé spěchají do obchodů, na předvánoční večírky. Jaký očekáváte vývoj epidemie?

Jaký nárůst přinese uvolnění před Vánocemi, to v tuto chvíli asi nikdo přesně neví. Já bych apeloval na to, ať jsme opatrní a zodpovědní do doby, než bude vakcína a než bude mít populace v dostatečné míře protilátky. Ten virus je stále tady a záleží na lidech, jaké mu vytvoří podmínky k šíření.