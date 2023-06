Populární dvojice písničkářů Ivo Jahelka a Miroslav Paleček složila i letos pro tradiční Akuna show nové sloky takzvané "Přerovské hymny". Hudebníci se nechali inspirovat děním ve městě Přerově.

| Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

V Přerově už dneska ví se - že dálnice dostaví se

díky státe za ty dary - snad skončí to šarivari

kolikrát už znělo v městě - že je vše na dobré cestě

nakonec se vždycky stalo - že se něco podělalo!

Z místní části Dluhonice - tři občané chtěli sice

podraziti vám všem židle - do té stavby hodit vidle

naštěstí to není v čoudu - slavit můžem díky soudu

úsek Přerov - Říkovice - smrad a zácpy nikdy více!

V hlavě si to přerovnám - přerov - přerov - přerovnám

jest-li dobře Přerov znám - Přerov Přerov - Přerov znám

Kdo se zítra nebo dneska - do velkého vydá Tesca

číhají tam na něj lovci - žebrající bezdomovci,

že prý padni komu padni - vyhlášku už chystaj´ radní

v té vyhlášce bude psáno - kde je žebrat zakázáno

Zkuste si to sami přebrat - kdo dnes musí málem žebrat

nejsou to jen bezdomáči - někdy je to vážně k pláči

nemaluji na zeď čerta - když důchodce u Alberta

běduje, že nepřežije - zálohy na energie!

V hlavě si to přerovnám - přerov - přerov - přerovnám

jest-li dobře Přerov znám – Přerov Přerov - Přerov znám

To přerovské stromořadí - co sousedům tuze vadí

prý má špatné parametry - k hranici blíž než tři metry

člověk by si řekl „vole“ - za hranicí maj´ jen pole

v Přerově však zákon ctíme - v akci „Z“ je přesadíme

Poslechněte Přerováci - co v Meoptě máte práci

ať si kdo chce co chce tvrdí - můžete být na ni hrdí

přežila už přece kruci - krizi, válku, revoluci

v optice dál bude králem - s americkým kapitálem

V hlavě si to přerovnám - přerov - přerov - přerovnám

jest-li dobře Přerov znám – Přerov Přerov - Přerov znám

Zavřeli nám na rok bazén - hele, stará, nejsem blázen

na co platit stočné vodné - i ten venkovní nám bodne

prali jsme tam a prát budem - i když uvnitř nepobudem

když už se nic nedá robit - dokážem se přizpůsobit!

V Přerově v mateřské školce - brní dětem ušní boltce

na besedu dozajista - přišel místní policista

besídka to byla hezká - děti v šoku ještě dneska

připravil si totiž na ně - výstřel ze služební zbraně

V hlavě si to přerovnej - přerov - přerov - přerovnej

ze všech měst je Přerov nej – Přerov Přerov – ten je nej!