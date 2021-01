Poplatky za psa nebo odpad mohou v Přerově uhradit později

Až do konce září mohou obyvatelé Přerova uhradit poplatek za psa a komunální odpad. Za běžných okolností by byli povinni zaplatit za psa do konce března a za popelnice do posledního června.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

„Posunutý je i termín úhrady poplatku za užívání veřejného prostranství a za pobyt - i v těchto případech stačí zaplatit do 30. září,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Vedení města se rozhodlo posunout termíny proto, aby lidé, zvyklí platit na pokladnách magistrátu, v této době nemuseli vážit cestu na úřad a neshromažďovali se tu. „Zjistili jsme také, že by řada poplatníků zaplatila za odpad přes účet, ale nezná svůj variabilní symbol. Budeme chtít proto uvést na webu města do života jednoduchý systém, jehož prostřednictvím by si každý tento symbol zjistil. Až ho připravíme, budeme občany informovat,“ řekla náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO). Vakcinační centrum? V Přerově je ve hře i budova „bývalého Emosu“ na náměstí Přečíst článek › Rozhodnutí posunout termín platby padlo už loni, kdy přerovský krizový štáb doporučil splatnost do konce června. Letos je benevolence ještě větší. Místní poplatky jsou stejné jako v předchozích letech - a Přerované nejčastěji hradí dva z nich, za odpad a za psa. Za takzvané „smetné“ platí už třetím rokem 700 korun, majitelé chat mají sazbu sníženou o 50 procent. U psů není jednotná suma. „Nejvyšší sazba za jednoho psa činí tisíc korun, nejnižší 200 korun a chovatelé už vědí, do které kategorie spadají,“ konstatovala Milena Lanžhotská z přerovského magistrátu.