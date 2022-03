Do dnešního dne museli občané při provádění plateb znát buď variabilní symbol k poplatku, nebo o něj telefonicky či písemně žádat úředníky odboru ekonomiky. Nyní ho zjistí na webu města.

„Je to jednoduchá aplikace. Poplatníci do ní zadají rodné číslo bez lomítek - právnické osoby uvedou IČ - a systém už vyhledá variabilní symbol a částku, kterou mají pro letošní rok uhradit. Zaplatit mohou buď přímo ze stránek města, kam se vypíše číslo platební karty a proběhne transakce, nebo si nechají zobrazit QR kód a ten načtou, případně si vše zobrazí a zaplatí převodem z účtu,“ přiblížila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Ukrajinské děti už chodí do přerovských škol, takto si zvykají

Majitelé psů mají povinnost zaplatit poplatek do konce března. Už dvacet let zůstává ve stejné výši a pohybuje se od částky 200 korun až po tisícovku. Kdo povinnost ignoruje, nebo na ni zapomene, musí počítat s tím, že se mu to prodraží.

„K poslednímu prosinci loňského roku jsme evidovali nedoplatky ve výši 260 tisíc 395 korun od 123 chovatelů. Jedná se o zhruba 4 procenta z celkového počtu poplatníků,“ vypočítala Stanislava Bartoníková z odboru ekonomiky přerovského magistrátu. V Přerově a jeho místních částech žije v současné době na 3 640 psů.

A za jaké psy obyvatelé Přerova a jeho místních částí platí? Nejvíce je těch, kterým se říká „voříšci“ - po městě jich běhá celkem 830. Druhé místo patří jorkšírským teriérům, které chová 454 poplatníků. Na třetím místě je jezevčík - těch v Přerově žije 226. Následuje labradorský retrívr, kterého si oblíbilo 179 chovatelů, v těsném závěsu je čivava, kterou má 176 majitelů. V přerovských bytech a domech žije i 126 německých ovčáků, 110 pitbullů a stafordů, 92 zlatých retrívrů, 86 border kolií, 43 kokršpanělů, 42 psů plemena shi-tzu a 11 chrtů.

„Výše poplatku se liší podle bydliště - je rozdíl, jestli žije pes v paneláku nebo v rodinném domě v místní části. Nejvyšší sazba je 1 tisíc korun - za druhého psa 1 500 korun, ta nejnižší 200 korun. Chovatelé už vědí, do které kategorie spadají,“ doplnila Stanislava Bartoníková.

VIDEO: Maturanti to rozparádili v Měšťáku, takto to tam žilo

Poplatek za odpad se nemění

Také poplatek za svoz komunálního odpadu letos zůstává ve stejné výši. „I když se ceny za likvidaci odpadu šplhají nahoru, nechtěli jsme, aby občané museli sáhnout hlouběji do peněženky. Platí tedy už čtvrtým rokem 700 korun za občana a rok,“ upřesnila Hana Mazochová.

Novinkou je, že takzvané smetné musejí nově hradit v plné výši i občané, kteří vlastní rekreační nemovitost, v níž není nikdo trvale hlášen. Až dosud jim byla poskytnuta úleva ve výši 350 korun.

„Poplatníkem se od letošního roku také stávají právnické osoby, svěřenecké a podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností, které vlastní na území města Přerova byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, v níž není přihlášena žádná fyzická osoba. Až dosud se na ně ohlašovací ani poplatková povinnost nevztahovala, protože se týkala pouze fyzických osob,“ vysvětlila Hana Mazochová.

Na zaplacení poplatku za komunální odpad mají lidé ještě relativně dost času, a to až do 30. června. Kdo jej neuhradí, zaplatí stejně jako u poplatku za psa vyšší částku.

V Přerově je aktuálně na 3 619 neplatičů, kteří městu dluží nemalé částky. „K poslednímu prosinci loňského roku činila celková výše nedoplatků 9 milionů 817 tisíc korun. Peníze od těchto dlužníků vymáháme všemi zákonnými cestami,“ uzavřela Stanislava Bartoníková.