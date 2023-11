Naposledy město zvýšilo poplatek za popelnice v závěru loňského roku - také o stovku. Náklady na svoz a zpracování odpadu se však znovu zvedly - meziroční nárůst v roce 2022 činil 3 miliony 762 tisíc korun.

„V příštích letech můžeme očekávat další zvýšení, například se mění sazba DPH z 15 na 21 procent, což představuje zvýšení nákladů o zhruba 1,5 milionu korun. Zvýšení sazby na 900 korun pro nadcházející rok je proto vhodné, neboť vzhledem k současnému vývoji je zřejmé, že náklady dále porostou,“ konstatoval jednatel Technických služeb města Přerova Petr Měřínský.

Poplatek za odpad má paušální charakter a platit ho musejí všichni ti, kteří od něj nejsou osvobozeni. „Osvobozeni jsou například obyvatelé domovů pro seniory, děti v dětském domově, občané ve výkonu trestu, lidé dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnici nebo ti, kteří více než půl roku pobývají v zahraničí. V Přerově jsou od poplatku osvobozeny i děti do jednoho roku,“ shrnula vedoucí odboru ekonomiky přerovského magistrátu Eva Řezáčová s tím, že k poslednímu červnu bylo osvobozeno 1 691 poplatníků.

Navýšením „smetného“ se zabývají obce a města napříč celou republikou - a důvod je stejný jako v Přerově. „Zvýšení zvažuje od příštího roku většina měst, přičemž některá z nich již rozhodla. Například v Havířově se sazba zvyšuje na 1 092 korun, v Uherském Hradišti na 1 000 korun, v Třinci, Břeclavi a Lipníku nad Bečvou na 900 korun,“ vyjmenoval náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal. Sazba poplatku má ale také svůj „strop“ - podle zákona o místních poplatcích nesmí překročit částku 1 200 korun.

Od roku 2013 do roku 2018 platili Přerované za odpad na osobu 650 korun, od roku 2019 to bylo 700 korun a v roce 2023 zaplatili 800. Z důvodu vlastnictví nemovité věci, v níž není nikdo trvale hlášen - byt, rodinný dům, chata, rekreační chalupa či zahrádkářská chata - odpovídá výše poplatku od roku 2022 poplatku za jednu osobu, to znamená jedna nemovitost rovná se jeden poplatek. Poplatek je každý rok splatný vždy ke 30. červnu.