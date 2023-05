Částečná uzavírka dvou frekventovaných silnic v Přerově - v ulici Velké Novosady a 9. května, pocuchala nervy řidičům, kteří se potřebují dostat ve směru na Zlín a na Ostravu. Doprava nejvíce zhoustla v okolí velkého Tesca, ale i v Palackého ulici a na Velké Dlážce.

Částečné uzavírky dvou frekventovaných silnic - v ulicích Velké Novosady a 9. května - komplikují život řidičům v Přerově. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Kvůli omezení v ulici 9. května bloudí auta v uličkách kolem hřbitova, kde se v posledním týdnu zvýšil provoz. Práce na obou úsecích by měly skončit do pondělí.

Zbloudilí řidiči, které zastavila na hlavním tahu v ulici 9. května uzavírka a neví, kudy kam, jsou dnes u hřbitova častým jevem. Frekvence aut se v této poklidné čtvrti výrazně zvýšila.

„Na tak velký pohyb aut tady nejsme zvyklí, ale pořád to ještě není tak hrozné jako před třiceti lety, kdy se na 9. května prováděla kompletní oprava. Tehdy jezdily úzkými ulicemi i kamiony a autobusy, takže zatím je to v pohodě,“ vybavil si senior, který bydlí v ulici Lančíkových.

Důvodem částečné uzavírky v ulici 9. května je oprava komunikace, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic. Frekventovaná silnice, po níž denně projíždějí kamiony a nákladní auta, byla totiž značně poničená. Součástí prací je odstranění krytu vozovky, úprava kanalizačních vpustí a položení asfaltu.

Také silnice v ulici Velké Novosady dostala zabrat kvůli náporu kamionové dopravy. Její oprava probíhá po etapách - nejprve prošel rekonstrukcí úsek u Tesca, od tohoto týdne se provizorní značení přemístilo a řidiči jezdí po druhé polovině vozovky v režimu 1 + 1.

„Veřejnost už se kvůli zvýšené dopravě ozvala a chápeme, že je Přerov háklivý na to, když do ulice vjede fréza. Obě frekventované silnice byly ale ve stavu, kdy byla jejich oprava nutná. Práce na obou úsecích nyní finišují a do konce týdne předpokládáme dokončení zásadních oprav včetně pokládky asfaltu. Za vyhovujících podmínek se bude pracovat i přes víkend tak, aby bylo od pondělí město zase normálně průjezdné,“ shrnul mluvčí olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Kvůli uzavírkám a omezením zatím v Přerově nedošlo k vážnějším kolizím. Nehodám se nevyhnul jen rondel u pekárny, který je místem častých nehod.

„V sobotu vletělo do ostrůvku vozidlo Audi, ve čtvrtek jsme přijali oznámení o zahraničním kamionu, který na rondelu shrnul asi polovinu betonových zábran a odjel směrem do ulice Polní,“ vylíčil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Strážníci podle něj vyslali do terénu dostupné hlídky, aby šoféra kamionu, jenž poničil část rondelu, zastavily. „Jedna hlídka stála na výjezdu na Olomouc, druhá směřovala na výpadovku. V Předmostí u Autocentra jsme zadrželi řidičku kamionu cizí státní příslušnosti, která od této nehody ujela,“ popsal.

Poničený rondel u pekárny ještě ve čtvrtek večer opravili pracovníci Technických služeb města Přerova. „Od sedmi hodin večer jsme rondel kompletně spravili včetně poničených betonových zábran. Nové je i značení,“ shrnul jednatel technických služeb Petr Měřínský.

Podle náměstka primátora pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) by měly být obě stavby kompletně hotové do pondělí. „Je to hlavní tah, který spojuje dva dálniční úseky - na Zlín a na Ostravu, takže k problémům pochopitelně dochází. Vše záleží na počasí, ale práce běží podle harmonogramu a dopravní komplikace by měly v pondělí skončit,“ potvrdil.