Do rozsáhlých oprav poničených chodníků v ulicích Přerova se pustí už na jaře technické služby. Město hodlá i letos do předláždění investovat miliony korun - výměnou projdou úseky, vytvořené z betonových dlaždic, a v historické části i ze žuly.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Stavebníci zahájili práce tento týden v Kramářově a Petřivalského ulici. Oprava chodníků v Petřivalského ulici přijde na téměř 1,5 milionu korun a skončí posledního dubna.

„Výměnou projde přístupový chodník k zimnímu stadionu, a to od křižovatky s ulicí U Hřbitova po Kouřílkovu. Dělníci odstraní stávající obrubníky a položí nové spolu s betonovou dlažbou,“ popsal náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Ve stejné době projdou opravou také chodníky, vedoucí od křižovatky v Kramářově ulici po Tovární. „Tato oprava přijde na 608 tisíc korun a stejně jako u všech chodníků je i tady v ceně terénní úprava za obrubami,“ doplnil vedoucí odboru majetku přerovského magistrátu Alexandr Salaba.

Oprav se dočkají i místní části

Do podzimu se dočkají úprav také trasy pro pěší na dalších přerovských adresách - v Denisově ulici před marketem, u parkoviště před Přerovankou, v ulicích Sokolská, Jasínkova, dr. Skaláka, generála Janouška, Prokopa Holého, bří Hovůrkových, ale také na Trávníku a U Rybníka.

Na náměstí T. G. Masaryka a v navazujících ulicích Kratochvílova a Blahoslavova půjde o opravu dlažby ze žuly. „Nebudou se samozřejmě opravovat chodníky v celé délce a šíři zmíněných ulic, ale jen v těch částech, které jsou ve špatném stavu,“ doplnila Irena Šikulová z přerovského magistrátu.

Podle ní nemusí být soupis oprav konečný a mohou se na něj ještě letos dostat i jiné adresy - a to nejen v Přerově, ale i jeho místních částech. „Už dnes třeba víme, že se budou rekonstruovat chodníky v Kozlovicích, vedoucí podél komunikace,“ upřesnila vedoucí odboru investic Ivana Pinkasová.

Na neutěšený stav chodníků Přerované dlouhodobě upozorňují a ve městě je to velké téma. „Situaci se snažíme postupnými kroky vylepšovat. Náprava ale bude trvat, a to i přes významné navýšení investic do této oblasti, ještě několik let,“ uzavřel Dohnal.