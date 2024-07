Ústřední pomník bitvy u Tovačova, jenž byl zbudován už ve válečném roce 1866 a vysvěcen v roce 1867, je nepřehlédnutelný a všimne si jej každý, kdo projíždí kolem. Mramorová deska na čelní stěně připomíná dnes již málo čitelná jména 288 rakouských vojáků, kteří u Tovačova padli, nebo později podlehli následkům zranění a nemocí. Mnozí vojáci ze 71. rakouského pěšího pluku, kteří na bojišti zahynuli, přitom pocházeli z Hané.

„Ministerstvo vyhlásilo program na opravy památek, připomínající tyto události, a město se připojilo podáním žádosti o dotaci, se kterou jsme uspěli. Po dlouhé době se nám tak podařilo zahájit úpravu mohyly a kamenných kvádrů, které byly narušovány nálety a degradací propojovacího zdiva,“ řekl starosta Tovačova Marek Svoboda.

„Oprava vyjde na bezmála 800 tisíc korun s tím, že dotace pokryje 85 procent celkových nákladů, což je přibližně 550 tisíc korun. Zbytek půjde za městem,“ dodal.

Restaurátorské práce spočívají v očištění kamenů, vyspárování spár a celkové úpravě pískovcové mohyly. Památník by měla zdobit i replika helmy jednoho z padlých vojáků, která se zde kdysi nacházela, a zhotovena bude na základě dobových fotografií. Stavba by měla být hotová koncem října, ale je možné, že skončí o něco dříve.

Ústřední pomník bitvy u Tovačova je vyhledávaným místem milovníků historie, ale i turistů, kteří do regionu zavítají. Ve městě se každý rok v červenci u příležitosti výročí památné bitvy koná vycházka po bojišti, kterou pořádá Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Cílem vycházky je vždy ústřední pomník mezi Tovačovem a Dubem nad Moravou, kde jsou umístěny i informační tabule o událostech prusko-rakouské války.

„Tento pomník obsahuje vůbec největší počet jmen obětí války. Jedná se o kulturní památku, zapsanou do ústředního seznamu nemovitých památek,“ přiblížil Jiří Jemelka z Komitétu pro udržování památek války roku 1866.

Opravami prochází i další pietní místa

Jen v Tovačově připomíná památnou bitvu osm pietních míst. Účastníci každoroční vycházky po bojišti se pravidelně zastavují u pomníčku Eduarda von Behra, ale i na místě zvaném Bezedný důl nebo u křížku, jenž připomíná další z obětí - Roberta Abeleho.

„Pomníků máme v Tovačově více a postupně všechny procházejí opravou. Není to tedy první, ale ani poslední investice do válečných památek. Rádi bychom opravili i mohylu plukovníka Behra, kterou bychom s pomocí dobových fotografií chtěli uvést do původního stavu,“ doplnil tovačovský starosta.

Prusko-rakouská válka vyvrcholila na začátku července roku 1866 u Hradce Králové a ustupující rakouské vojsko svedlo ještě 15. července boj s nepřáteli mezi Tovačovem a Dubem nad Moravou.

Ztráty, které při bitvě utrpělo rakouské, ale i pruské vojsko, byly značné. Podle historiků zůstalo ležet na bojišti za pouhé dvě hodiny pět set vojáků.