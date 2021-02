O to více si péče cenili pozůstalí padlých amerických letců, ale i samotní účastníci největší letecké bitvy nad Hanou z prosince roku 1944, kteří po sametové revoluci do Troubek zavítali.

Ve svých proslovech nikdy nezapomněli poděkovat za to, že se o hrob jejich spolubojovníků obyvatelé Troubek starali. Místní sem chodí zapalovat svíčky dodnes, zejména v době výročí.

„Letecká bitva, která se strhla 17. prosince 1944, byla největší nad územím protektorátu za druhé světové války. Americká 15. letecká armáda, která sídlila v jihoitalském Bari, chystala nálet na důležité rafinerie v Horním Slezsku. Nad Hanou ale americké liberátory překvapily německé stíhačky a rozhořel se nelítostný boj. Velké ztráty byly na obou stranách. Nad naším územím spadlo téměř sedm desítek letounů,“ řekl historik Svazu letců Jaroslav Schön.

Na Přerovsku spadlo několik letounů - v Troubkách, Kokorách, Rokytnici, v Kozlově-Libavá, a pak také v Olomouci-Neředíně a v Prostějově.

Jeden z amerických pilotů Thomas Qualman, kteří tehdy pád liberátoru přežili, Troubky v minulosti několikrát navštívil i se svou rodinou. Bohužel už ale nežije.

Velké setkání za přítomnosti přímých účastníků letecké bitvy se uskutečnilo v roce 2014 - zúčastnili se ho tehdy piloti Hjalmar Johansson a Orvile Hommert, kteří v ní bojovali.

Co se stalo 17. prosince 1944?



Americká 15. letecká armáda vzlétla v osudný den z jižní Itálie s cílem bombardovat závody na výrobu syntetických paliv v Horním Slezsku a dnešním Polsku. Američané mířili na svou misi přes Moravu s více než pěti sty bombardéry, které hlídalo na tři sta stíhaček.



Přestože byla německá armáda plně vytížena boji na východní frontě a ofenzivou v Ardenách, dokázala zorganizovat obrannou akci. Z letiště nedaleko Berlína vzlétlo proti konvoji sto strojů elitní stíhací eskadry JG 300 Wilde Sau se stroji Focke-Wulf Fw 190 a Messerschmitt Bf 109.



Útok německých stíhaček na americké bombardéry začal v prostoru mezi Olomoucí a Přerovem.



„Letouny havarovaly v Troubkách, Kokorách, Rokytnici, Vinarech, ale také v Olomouci nebo u Prostějova,“ přiblížil jeden z organizátorů výstavy Dušan Krpec. Tato letecká bitva druhé světové války nebyla co do rozsahu ztrát překonána.