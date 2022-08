„Auta nyní mohou v obou směrech projíždět po nově opravené silnici. Chtěli jsme po dobu oprav křižovatky zachovat obousměrný provoz na hlavním tahu, což se nám podařilo. To je pro nás důležité, jinak by jedna část dopravního proudu musela jezdit přes centrum, a to jsme nechtěli,“ vysvětlil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil.