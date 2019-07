Podle obžaloby měl politik poškozenou dvakrát přinutit k orálnímu styku a v důsledku toho u ní došlo k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy.

Dostál ale vinu popírá a tvrdí, že se skutek nestal. Poškozená prý chtěla obviněním pouze zakrýt skutečnost, že v jeho provozovně zpronevěřila peníze.

Soudce přesvědčila výpověď poškozené a zejména znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie. Dostál odešel od soudu s ročním podmíněným trestem a poškozené musí navíc zaplatit 50 tisíc za způsobenou psychickou újmu.

Přerovská ODS nebude dělat z verdiktu soudu prvního stupně žádné závěry. „Rozsudek není pravomocný, takže počkáme až na výsledek odvolacího soudu. Ve chvíli, kdy kauza vypukla, vzdal se Marek Dostál všech funkcí, s výjimkou zastupitele. Je také předsedou jednoho výboru,“ shrnul předseda regionálního sdružení ODS Michal Zácha. Strana podle něj nebude navrhovat ani jeho odvolání z ODS.

Věřím, že se očistím, říká Dostál

Sám Marek Dostál odchod z politiky neplánuje. „V zastupitelstvu nadále zůstávám, stejně jako v ODS - pokud mě někdo neodvolá. Věřím, že se mi podaří očistit jméno,“ konstatoval.

Odvolání Marka Dostála nebude iniciovat ani opozice. I když si někteří zastupitelé myslí, že by měl z politického života po této aféře odejít. „Podle nás by měl jednoznačně odstoupit. I když je rozsudek nepravomocný, je politik - a pokud ODS požaduje, že chce čistou značku, měli by se toho držet,“ komentovala to třeba zastupitelka Helena Netopilová (SpPP).

Podle zastupitele Josefa Nekla (KSČM) by si měl záležitost vyřešit klub ODS. „Odvolání nebudeme iniciovat, protože rozsudek není pravomocný a ctíme presumpci neviny,“ poznamenal.

Stejného názoru je i Radek Pospíšilík, lídr uskupení Za prosperitu Přerova. „Pokud by byl výsledek odvolacího soudu stejný, tak věřím, že Marek Dostál odejde sám. V tuto chvíli ale čekáme, jak celá věc dopadne,“ vyjádřil svůj názor.