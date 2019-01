Policisté uštvali 'perníkáře', dokonce se i střílelo

Přerov – Do války s policisty se pustil devětadvacetiletý muž z Přerovska, který skončil tento týden ve vazbě kvůli podezření z výroby a distribuce drog. Nejprve při běžné silniční kontrole zběsile ujížděl hlídce, a když byl v úzkých, najížděl do policistů autem. Nezastavily ho ani varovné výstřely. Stejně se zachoval i poté, co ho strážci zákona zadrželi. Vyšetřovatelé později zjistili, že drogami „zásoboval“ celý kraj.

Zajištěné věci z honičky po výrobci pervitinu | Foto: Policie ČR

Pachatel má nyní na krku obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, násilí proti úřední osobě, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Skončil v olomoucké vazební věznici a hrozí mu až šest let za mřížemi. „Vyšetřovatelé muže v souvislosti s výrobou a prodejem drog sledovali už delší dobu,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že první honička se strážci zákona se odehrála v ulicích Přerova mezi vánočními svátky. Pachatele, který jel ve svém favoritu po ulici Generála Štefánika, zastavila při běžném výkonu služby hlídka. Na signál k zastavení ale nereagoval a jel dál po silnici směrem na obec Horní Moštěnice. Policisté začali spolu s další posilou auto pronásledovat. „Řidič odmítal uposlechnout výzvy k zastavení a na silnici mezi obcemi Přestavlky a Stará Ves opakovaně a úmyslně najížděl na policejní vůz, aby ho vytlačil z cesty. Ohrožoval tím nejen posádku auta, ale i běžné účastníky provozu,“ vylíčila mluvčí. Utekl, auto pak zapálil Jeden ze strážců zákona po vyhodnocení celé situace použil zákonného donucovacího prostředku a provedl varovný výstřel. Ani to ale pachatele neodradilo a dál pokračoval v jízdě směrem na Kostelec u Holešova, kde odbočil na polní cestu. „Vjel s autem do pole, kde na okamžik uvízl. Policisté toho využili a přiběhli k autu. Pachatel se ale prudce rozjel směrem k jednomu z policistů, který naštěstí stihl uskočit stranou. Potom začal najíždět i na další,“ řekla. Muže nezastavil ani varovný výstřel a ujel pryč. Aby po sobě zahladil stopy, své auto zapálil a ohořelé torzo nechal odstavené u obce Líšná. Až později do protokolu uvedl, že důvodem jeho zběsilé jízdy byl fakt, že v autě převážel 17 gramů pervitinu a měl soudem vyslovený zákaz řízení. Dopadli ho. Ale byla to náročná štvanice Kriminalisté nakonec muže zadrželi tento týden v úterý, a to těsně po předání pervitinu jedné z odběratelek. Ještě než ale nad výrobcem drog definitivně spadla klec, tak policisty pěkně potrápil. Hlídka se ho pokoušela zastavit na silnici mezi Dluhonicemi a Rokytnicí. Na výzvu ale opět nereagoval, s autem se otočil a jel zpět. Stejně jako předtím i nyní ignoroval varovný výstřel a v ulici Náves narazil do policejního auta. Vůz druhé hlídky byl poničený poté, co se jeho řidič snažil pachateli vyhnout, aby nedošlo ke střetu. Výrobce drog nakonec kriminalisté zadrželi a skončil v cele. Při prohlídce auta našli detektivové pod volantem ukrytou střelnou zbraň, prekurzory na výrobu pervitinu a asi 20 gramů drogy. Všechny zajištěné věci byly poslány na expertízu. Podle vyšetřovatelů obviněný muž zprostředkoval a prodal pervitin asi ve 110 případech, a to po dobu minimálně jednoho roku. Za dávku na jedno užití si bral 500 korun. Kriminalisté také zjistili, že pervitin prodával po celém Olomouckém kraji, a to i na Jesenicku. Měsíčně prodal asi 50 gramů pervitinu s tím, že za jeden gram inkasoval 1,5 tisíce korun. Pro chemikálie a výrobu drog jezdil také do zahraničí, a to na Slovensko a do Polska. I samotný pachatel je dlouhodobým uživatelem drog, v minulosti ale nebyl za tento trestný čin souzen. Vyšetřovatelé podali návrh na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval. Obviněnému hrozí až šest let vězení.

Autor: Petra Poláková-Uvírová