Z rukou šéfa přerovského územního odboru Martina Lebdušky převzali minulý týden ocenění - medaili krajského policejního ředitele.

„Ocenění získali za poskytnutí profesionální pomoci třiašedesátiletému muži z Přerova, kterému včasnou resuscitací zachránili život. Stejná medaile bude předána i jejich kolegovi, který se na záchraně také podílel, ale nyní je v pracovní neschopnosti,“ řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

K události došlo zhruba před měsícem - ve čtvrtek 11. března. Na tísňovou linku se tehdy obrátila družka postiženého muže, která ho našla v bezvědomí v bytě.

„Zdravotnická záchranná služba požádala o rychlou spolupráci prostřednictvím integrovaného operačního střediska. Záchranka akutně žádala o hlídku s defibrilátorem,“ popsala mluvčí.

Policisté z oddělení hlídkové služby, kteří se v té době nacházeli poblíž, dorazili na místo asi do dvou minut i s potřebným vybavením a bez váhání se pustili do oživování muže, který byl ve vážném zdravotním stavu.

„Jeden z policistů zahájil nepřímou masáž srdce a další dva připravili AED defibrilátor, který se používá u osob postižených náhlou srdeční zástavou. Napojili muže na zařízení a pokračovali v jeho resuscitaci až do příjezdu zdravotníků. Během krátké doby se jim ho společně podařilo oživit a stabilizovat,“ vylíčila dále Miluše Zajícová.

Policisté pak ještě zdravotníkům pomohli s přemístěním pacienta do sanitky, a poté už si muže převzal do péče lékař záchranky, který zajistil jeho transport do Fakultní nemocnice v Olomouci.

Rychlou a odbornou pomoc policistů na místě zásahu ocenili také zdravotníci, kteří k postiženému přijeli.

„Se slovy díků se později na vedení policie obrátila i družka muže, která za záchranu svého partnera poděkovala,“ uzavřela mluvčí.