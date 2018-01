Policisté na Přerovsku kontrolovali plynulost silničního provozu

Nejen na bezpečnost a plynulost v silničním provozu byla zaměřena policejní akce „Řidič“, která se ve středu uskutečnila na několika místech v přerovském regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Ve služebním obvodě Lipník nad Bečvou proběhlo bezpečnostní opatření v době od deseti do osmnácti hodin. „

Do akce, která se zaměřila mimo jiné na zlepšení dopravní kázně na komunikacích a snížení počtu dopravních nehod, bylo nasazeno sedm policistů, kteří zkontrolovali osmadvacet osob a čtyřiadvacet vozidel,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Policisté odhalili tři přestupky, ty byly oznámeny správnímu orgánu k projednání.



Ve stejný den v době od osmi do dvanácti hodin se uskutečnila akce také v Kojetíně, Uhřičicích, Polkovicích a Tovačově. „Zde bylo do opatření nasazeno celkem deset policistů,“ doplnila mluvčí.

Odhaleno bylo šestnáct přestupků, které byly vyřešeny pokutami v hodnotě více jak čtyři tisíce korun.