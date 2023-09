Bližší informace o požáru v bývalém hotelu Strojař, který ve čtvrtek odpoledne zaměstnal několik jednotek hasičů, zveřejnila přerovská policie.

Požár v bývalém hotelovém domu Strojař v Přerově zaměstnal několik jednotek hasičů. | Foto: Se souhlasem Magistrátu města Přerova

Podle mluvčí Miluše Zajícové došlo k zahoření v době, kdy v objektu prováděli výcvik příslušníci vojenského útvaru z Hranic. Hořet začalo v jednom z bytů ve třetím nadzemním podlaží rozlehlého komplexu.

Snímky, které zachycují, jak se z oken valí dým a kouř, se staly ve čtvrtek „hitem“ sociálních sítí. Lidé je sdíleli na Facebooku a nechyběly ani peprné komentáře.

Policie v pátek upřesnila rozsah škod. „Při výcviku došlo ke vznícení zařízení jednoho z pokojů. Přivolaní hasiči požár uhasili a ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 100 tisíc korun,“ shrnula policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že příčina požáru je nyní předmětem šetření.

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z poškození cizí věci. Z hlediska věcné příslušnosti bude spisový materiál postoupen Vojenské policii,“ doplnila.

Požár ve čtvrtek odpoledne likvidovaly jednotky přerovských profesionálních, dobrovolných a drážních hasičů. „Když jsme dorazili na místo, šlehaly plameny z oken a oheň zasáhl celou bytovou jednotku o velikosti jedna plus jedna,“ popsal velitel zásahu Pavel Bernhauer. Hasiči podle něj zasahovali kvůli bezpečnosti v dýchacích přístrojích.

„Nasadili jsme první proud od přízemí směrem nahoru, kterým jsme utlumili plameny. Druhý proud mířil do zasaženého třetího nadzemního podlaží. Postupovali jsme tak, aby mohli hasiči vstoupit do bytové jednotky, dohasit zbývající ohniska a ochránit objekt, aby se oheň nerozšířil dál,“ uvedl. Objekt je naštěstí neobyvatelný, takže nebylo nutné nikoho evakuovat.

Ke Strojaři zamířili i zástupci vedení města - objekt je v jeho majetku. „Zahoření se týkalo jednoho bytu, zbytek prostor je pouze zakouřený. Na základě zjištěného rozsahu škod budeme jednat s pojišťovnou,“ shrnul náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS), který má na starosti majetek. Město v pátek zabezpečilo okna a zajistilo místo, kde k zahoření došlo.

„Uzavřeli jsme smlouvu s Krajským ředitelstvím policie s tím, že účelem výpůjčky objektu je výcvik složek Integrovaného záchranného systému. Součástí jsou i ozbrojené složky - v době, kdy k požáru došlo, zde prováděla výcvik armáda,“ upřesnil Dohnal. Město nyní jedná o dalším postupu v této věci.

Zpráva o požáru v bývalém hotelu Strojař, o jehož využití se vedou už léta debaty na jednání zastupitelstva, se rychle rozšířila na sociálních sítích. Přerov ve čtvrtek v podstatě nežil jinou zprávou a lidé ve velkém umísťovali své snímky a komentáře na Facebook.

„Vojáci mají cvičení v centru města? Je tohle přípustné? To to necháme zdemolovat?,“ ptala se v diskusi na Facebooku jedna z pisatelek. „Asi mají málo místa na Libavé,“ zhodnotil jiný z diskutujících. „Pro Přerov smutný, že dopustí něco takového v blízkosti lidí,“ zazněl další názor. „Konečně se našlo využití Strojaře,“ komentoval ironicky požár jeden z přispěvatelů.

Obyvatelé kritizují tento způsob využití. Chtějí, aby začal objekt zase sloužit lidem

Obyvatelé, kteří bydlí v ulici Velká Dlážka nebo v těsném sousedství, si už delší dobu stěžují na hluk. Podle jejich názoru by mělo město budovu využít jiným způsobem. „My jsme ty plameny s manželkou viděli asi mezi prvními. Dívali jsme se z okna a viděli, jak z té budovy vycházejí vojáci, když začalo hořet. Ty nácviky tam jsou už delší dobu,“ líčil Kazimír Chytil ze sousedního domu.

„Taková velká budova a absolutně nevyužitá. Je to škoda - stejně, jako když jdu po městě a vidím, kolik je tam prázdných obchodů,“ zhodnotila Martina Konečná z Přerova.

Na hluk si stěžují už delší dobu také obchodníci z blízkého okolí. „Občas je tu slyšet silné rány, jako kdyby se tam střílelo. Ve čtvrtek to bylo asi nejhorší - a takto to skončilo,“ poznamenal jeden z prodejců, který má nedaleko stánek.

„Vojáky tu vidím docela často na parkovišti ve dvorním traktu, ale nevím, co tam nacvičují. Podle mě by se se Strojařem mělo už konečně něco dělat - vždyť Přerované byli pro, aby z toho vznikly byty - buď pro mladé nebo seniory. Už se to táhne tolik let,“ posteskla si Martina Elešová z Přerova. „Něco by se s tím objektem mělo dít, pamatuji ještě restauraci u Strojaře, kam se dříve chodilo,“ shodli se také provozovatelé nedalekého lunaparku.