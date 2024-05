Známé tváře sportu, šoubyznysu, ale i politiky v prostředí, které je symbolem tenisového světa v Přerově. O jeho prestiž se zasloužil muž, kterému ve středu odpoledne vzdali hold zarmoucení příbuzní a blízcí, ale i přátelé a lidé, kteří ho dobře znali. Poslední rozloučení s legendou přerovského tenisu Petrem Huťkou se uskutečnilo symbolicky v nové tenisové hale. I o to, že dnes stojí, se zasloužil Petr Huťka.

Přerov, pohřeb Petr Huťka | Video: Petra Poláková - Uvírová

Na smuteční obřad přijely do Přerova desítky známých osobností - především umělci, kteří každoročně navštěvují Tenisovou akademii Petra Huťky. Ze známých tenistů dorazili třeba Helena Suková, Jana Rychlá (dříve Pospíšilová) nebo Ctislav Doseděl.

Mezi hosty nechyběly zpěvačky Helena Vondráčková a Leona Machálková, ale na pohřeb přijeli také saxofonista Felix Slováček, Petr Janda ze skupiny Olympic, houslista Pavel Šporcl nebo herec Petr Rychlý. Právě ten pronesl smuteční řeč.

„Dnes nás sem na toto místo pozval skvělej chlap. Sportovec, trenér, kapitán, prezident, přítel, ohleduplný manžel, tatínek, strejda, dědeček, bratr, brácha, brašule. A tím vším je pro nás i pro vás Petr Huťka. A proč zrovna na toto místo? Protože tady to bezmezně miloval. Tenis, kurty, hráči a klub - to byl jeho život,“ řekl Petr Rychlý.

Takto se lidé loučili s legendárním trenérem Petrem Huťkou:

Ten zavzpomínal na Huťkovu dlouholetou sportovní kariéru, jak v roli hráče, tak i trenéra. V Přerově byl u největších úspěchů historie klubu. Trénoval tým prvních mistrů republiky v roce 1982 i „čtveřici mušketýrů s raketou“ - Navrátil, Melka, Primek, Hanuš, doplněných o Janu Novotnou, Hanu Fukárkovou, Janu Pospíšilovou, Petru Langrovou.

„V letech 1979 až 1983 působil jako kapitán národního týmu pro Královský pohár. V něm se vystřídala řada vynikajících hráčů jako byli Lendl, Složil, Šmíd, bratr Pavel, Mečíř, Pimek, Birner, Navrátil a Čihák,“ zmínil.

Na housle zahrál Šporcl

V roce 1980 byl Huťka také členem realizačního týmu vítězného družstva pro Davisův pohár, které tvořili Lendl, Šmíd, Kodeš a Složil.

„Čtyři roky vedl národní tým na halovém mistrovství Evropy mužů, ve kterém hráli Korda, Šrejber, Nováček, Doseděl, Damm, Rikl, Vašek, Zdražila. V roce 1998 byl pak členem realizačního týmu pro Světový pohár, ve kterém hráli Korda, Doseděl, Vacek a Suk,“ vyjmenoval Petr Rychlý. Huťka podle něj rád vzpomínal také na spolupráci s Janou Novotnou.

„Padesát let byl věrný přerovskému tenisu, jehož byl klubovým prezidentem. Není divu, že v roce 2018 vstoupil do Síně slávy přerovského sportu. V loňském roce na předávání cen Zlatého kanára mu celá hala tleskala ve stoje, neboť převzal cenu prezidenta Českého tenisového svazu za oddanost a věrnost tomuto sportu.Takový byl a je hráč Petr Huťka. Petře, velký respekt,“ poklonil se před rakví Petr Rychlý a po jeho slovech následoval aplaus.

Zdroj: Petra Poláková - Uvírová

„Nevím, jak to máte vy, ale já, když se řekne Přerov, tak vím, že tady žil Petr Huťka. Je tu tenisový klub, který vedl Petr Huťka. Stojíme v nové hale, kterou vybudoval Petr Huťka. V červnu na náměstí bude koncert Tenisové akademie, a tu vymyslel a založil Petr Huťka. V prosinci poběží v televizi přímý přenos Zlatého kanára z Přerova, a aby to mohlo být v tomto městě, o to se postaral Petr Huťka. A když si dáte panáka fernetu na žaludek, tak při jeho polknutí si uvědomíte - no to měl rád i Petr Huťka,“ dodal s pohnutím v hlase Petr Rychlý.

Nosková o vysněném autě, olympiádě i Swiatekové: Chci na její pozici

Ten zavzpomínal i na účastníky Tenisové akademie, kteří už nejsou mezi námi. „Stejně tě podezíráme, že tam nahoře s pány Františkem Nedvědem, Josefem Mladým, Josefem Náhlovským, Vašo Patejdlem, Pepou Lauferem a Vaškem Kolářem zase založíš nějakou svou Tenisovou akademii. Ty prostě nudu nesneseš. Ty jsi byl tím, kdo třicetkrát za hodinu pronášel svou nejoblíbenější větu, která zněla: Ono se nezdá, ale furt je co dělat. Tak Petře, makej,“ rozloučil se s legendou Petr Rychlý.

Na smutečním rozloučení v hale, která byla zaplavena květinami, ale byly zde vystaveny i fotografie z bohatého sportovního života Petra Huťky, zahrál i houslista Pavel Šporcl. Když odnášeli z haly rakev, lidé doprovázeli Petra Huťku na poslední cestu bouřlivým potleskem. Smuteční hosté stáli ještě dlouho u východu a loučili se s legendou se slzami v očích.