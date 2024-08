Oklamaná žena jí odpověděla, že o žádný úvěr nežádala. Na to "pracovnice banky" zareagovala slovy, že počínání oznámí České národní bance a, že ji její zaměstnanci budou neprodleně kontaktovat.

Netrvalo dlouho a seniorce se ozval muž, který jí obelstil další lží související s ochranou peněz.

„Ženu instruoval, co a jak má dělat, poté jí sdělil, že účet je již v bezpečí. Je ale nutné převést 70 tisíc z jejího účtu na jiný, který ji nahlásil a to z toho důvodu, aby tato částka nebyla zmrazena. Poškozená v domnění, že si tím chrání svůj majetek, udělala, co jí bylo řečeno. Bohužel ale o peníze přišla. Případ šetříme pro trestný čin podvod," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.