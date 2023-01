„Snažíme se každý rok někam posouvat, takže jsme v lokalitě pod hradem před časem obnovili původní sad a vysadili zde zhruba sto kusů starých odrůd ovocných stromů, které tu dříve byly,“ popsal starosta Týnu nad Bečvou Antonín Ryšánek.

Protože obec provozuje parkoviště pro návštěvníky hradu, kde je automatický samoobslužný systém, chce nabídnout řidičům také místa pro odstavení karavanů.

„Takzvané stellplatzy, tedy stání pro řidiče karavanů, jsou v Evropě poměrně rozšířenou věcí. Vznikají v Německu, Rakousku i Itálii, kde je něco takového naprosto běžné. Chtěli bychom vybudovat šest míst pro stání karavanů s možností napojení na energie, na kterých mohou řidiči strávit jednu nebo dvě noci,“ doplnil starosta. V plánu jsou i boxy pro odstavení a nabití elektrokol.

Odstavná místa pro karavany vzniknou v lokalitě poblíž lesa, kde je lanové centrum. „Vytvoříme na parkovišti zpevněnou travnatou plochu s tím, že bychom byli rádi, kdyby nová místa sloužila svému účelu už od začátku sezony. O výši poplatku za tyto služby nyní jednáme,“ řekl Antonín Ryšánek.

V současné době se v Týnu nad Bečvou buduje nová kanalizace a silnici čekají opravy. „V loňském roce jsme zvládli přes devadesát procent hlavních stok, v tom letošním zbývá dodělat asi šest set metrů hlavní stoky a musí se dokončit polovina přípojek. Ty jsou v hlavních a krajských komunikacích. Pokud to počasí umožní, budou se přípojky dělat na hlavní spojnici, tedy na tahu mezi Lipníkem a Bystřicí pod Hostýnem, který vede přes naši obec. Počítá se tedy se svedením provozu do jednoho pruhu. Se Správou silnic Olomouckého kraje nyní řešíme detaily, protože by se měla v letošním roce realizovat kompletní rekonstrukce této silnice,“ nastínil.

V příštím roce se počítá s opravou cesty přes náves směrem na Helfštýn. „V letošním a příštím roce nás čeká i oprava komunikace od návsi do zadní části obce, což je také krajská komunikace. Teď ještě padlo na obci rozhodnutí, že než uděláme povrchy, rádi bychom zvládli také obnovu vodovodního řadu, jenž je za hranou životnosti. V letošním a příštím roce tedy bude probíhat i obnova vodovodního řadu,“ doplnil starosta.

Přestože byla už loni nutná omezení a v plánu jsou i letos, hodlá obec zajistit během prázdnin plynulý provoz. „Chtěli bychom, aby hlavní sezona hradu proběhla poklidně, stejně jako loni. Přes prázdniny práce na hlavních tazích neprobíhaly a doufám, že se nám to podaří skloubit i letos,“ uzavřel Antonín Ryšánek.