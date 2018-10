V Přerově povládne koalice ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09. Kdo bude v radě?

Ani ne týden po volbách a bez nečekaných zvratů tak, jako v jiných městech, se podařilo v Přerově uzavřít koaliční spolupráci.

Koalici na radnici budou v následujících čtyřech letech tvořit tři subjekty - vítězné hnutí ANO, druhá nejúspěšnější strana ve volbách ODS a KDU-ČSL s TOP 09. Dohoda o povolební spolupráci už byla podepsána.

Počty byly v Přerově neúprosné a příliš možností na sestavení silné radniční koalice nedávaly. Hnutí ANO získalo deset křesel a ODS šest - jejich partnerství se tedy dalo předpokládat.

Koalice ale potřebovala ještě třetího hráče, a tím se nakonec stali lidovci, kteří ve volbách kandidovali společně s TOP 09. Přestože mají pouze dva zastupitele, bude to na křehkou většinu osmnácti hlasů stačit.

Ostatní strany - SpP a Piráti, Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, KSČM, STAN a SPD míří do opozice.

Šest míst ve vládě pro ANO

„Hned po volbách jsme začali jednat téměř se všemi subjekty a postupně se začala krystalizovat tato platforma. Od pondělí už jsme vyjednávali v této trojici a ladili průniky programů, personální obsazení radnice a další věci,“ shrnul radní a poslanec za hnutí ANO Petr Vrána.

Podle něj usilovalo hnutí ANO už od začátku o křeslo primátora a navrhuje na tento post stávajícího náměstka primátora Petra Měřínského.

Ten měl v minulém volebním období na starosti finanční záležitosti. ANO bude mít i náměstkyni primátora, zodpovědnou za ekonomiku a řízení investic, a tou se má stát Hana Mazochová.

„Protože bude v Přerově v následujících čtyřech letech obtížná dopravní situace z důvodu strategických staveb, bude za jejich koordinaci zodpovědný uvolněný člen rady Tomáš Navrátil,“ přiblížil dále.

Ten dnes působí jako náměstek primátora a má na starosti sociální oblast a školství.

ANO obsadí také tři křesla neuvolněných radních, a těmi se mají stát radní a poslanec Petr Vrána, dále Bohumír Střelec a Milan Passinger. ANO bude mít tedy v radě nejsilnější zastoupení šesti členů.

Zácha prvním náměstkem

Druhá nejsilnější strana ODS získá v radě čtyři křesla a na post prvního náměstka usedne její lídr Michal Zácha, který bude mít na starosti majetkové záležitosti.

Druhým náměstkem za ODS se má stát Petr Kouba, který bude mít v gesci oblast školství. V městské radě usednou za ODS také Marek Dostál a Jakub Navařík.

„Nás nejprve zajímalo, jestli se shodneme na programu. A protože jsme se shodli na prioritách, tak jsme do koalice šli. Každá strana v rámci koalice má své priority a my to musíme zazipovat do sebe tak, aby to byl smysluplný projekt s jasným cílem. Programové priority zveřejníme do čtrnácti dní,“ řekl.

KDU-ČSL s TOP 09 bude mít v městské radě jednoho zástupce - Tomáše Dostala.

„Jsme si vědomi toho, že tato koalice má osmnáct členů a může se zdát křehkou. My jsme si ale vědomi této zodpovědnosti. Starosti a problémy Přerova jsou pro nás všechny stejné a chceme táhnout za jeden provaz tak, aby tato koalice byla pevná a stabilní,“ řekl Tomáš Dostal.

Priorita: dopravní stavby

Budoucí koalice považuje za prioritu dokončení významných dopravních staveb - mimoúrovňového křížení, průpichu, dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, ale také R 55 mezi Olomoucí a Přerovem.

V sociální oblasti by chtěla prosadit stavbu nového pavilonu Domova pro seniory a rekonstrukci hotelu Strojař na bydlení pro seniory a mladé lidi.

„V oblasti školství je to pak zřízení Vyšší odborné školy zdravotnické,“ nastínil Petr Vrána.