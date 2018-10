Pochybnosti o bydlišti přerovských zastupitelů. Soud řeší žalobu na volby

Dvě žaloby na neplatnost voleb řeší nyní Krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci.

Námitku podala občanka, která tvrdí, že dva zastupitelé - Petr Kouba (ODS) a Antonín Prachař (STAN) - mají trvalý pobyt v Přerově, ale fakticky žijí jinde.

Úředníci magistrátu už soudu zaslali požadované údaje z evidence obyvatel.

„Jedná se o dvě řízení o určení neplatnosti volby kandidátů Petra Kouby a Antonína Prachaře, které byly podány 16. října u Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci. V obou případech je návrh podán z důvodu skutečného bydliště obou nově zvolených zastupitelů mimo území města Přerova, přestože oba mají, podle navrhovatelky, účelový trvalý pobyt na území města,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Žaloby na neplatnost jsou v době po volbách častým jevem, ale úředníci přerovského magistrátu se s podobným typem stížnosti dosud nesetkali.

„Zatím jsme takovou žalobu neřešili. Soudu jsme zaslali požadované osobní údaje z evidence obyvatel, tedy kde mají oba zastupitelé trvalý pobyt, a na základě čeho se měnil,“ konstatovala Jitka Kočicová, vedoucí odboru evidenčních správních služeb přerovského magistrátu.

Navrhovatelka, která podala žalobu, se odvolává na nález Ústavního soudu, podle kterého je v případě zastupitelstev obcí kromě adresy trvalého pobytu důležité i skutečné bydliště.

Prachař: Neshledali žádné rozpory

Lídr Starostů a nezávislých v Přerově a bývalý ministr dopravy Antonín Prachař, jehož strana získala v zastupitelstvu dvě křesla, potvrdil, že má trvalé bydliště v Přerově.

„Když jsme sestavili kandidátku, tak to na úřadě kontrolovali a neshledali žádné rozpory. V samotném počátku podání kandidátní listiny tedy nebyly shledány závady, pro které bych nemohl kandidovat. Pokud by úřad zjistil, že je něco špatně, tak by to asi zaregistroval,“ komentoval žalobu na neplatnost voleb Antonín Prachař.

V případě, že by soud přesto rozhodl, že jako zvolený zastupitel nemůže získat mandát, zastupuje za jeho osobu automaticky náhradník - a tím je Marie Neulsová.

Kouba jako radní pro školství

V Přerově v pátek podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného hnutí ANO, druhé nejúspěšnější strany ODS a KDU-ČSL s TOP 09. Zavazuje je ke čtyřletému společnému vládnutí.

S Petrem Koubou z ODS se počítá ve vedení přerovské radnice - má se stát náměstkem primátora, zodpovědným za oblast školství.

„Situace u Petra Kouby je neměnná už několik let, protože byl v zastupitelstvu i minulé volební období. Vyčkáme až na to, jak rozhodne soud,“ komentoval situaci lídr ODS v Přerově Michal Zácha.

Podle Pavla Šlesingera, vedoucího oddělení spisové služby a voleb magistrátu, soudy v podobných případech rozhodují vcelku rychle.

„Potřebné údaje jsme soudu poskytli, Petr Kouba i Antonín Prachař mají trvalé bydliště v Přerově,“ uzavřel.