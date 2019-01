Přerov - /ON-LINE, FOTO, VIDEO/ V obležení policistů jsou v sobotu 21. září ulice Přerova, kterými měl projít pochod stoupenců krajně pravicového uskupení Čeští lvi. Podle informací policie měly do města dorazit dvě až tři stovky účastníků. Ti se zhruba kolem půl čtvrté odpoledne měli vydat z náměstí T. G. Masaryka na pochod ulicemi města. Protiakci s názvem „Protest proti neonacismu za soužití bez násilí" začala od 13 30 hodin na náměstí Františka Rasche také iniciativa Blokujeme. Pochod byl před 16. hodinou zrušen.

Na náměstí TGM v Přerově probíhalo v sobotu 21. září shromáždění, které pořádali stoupenci krajně pravicového uskupení Čeští lvi. | Foto: DENÍK/ David Klein

16:45 Oficiálně byla ukončena i akce iniciativy Blokujeme na náměstí Františka Rasche

16:12 Po ukončení pochodu je většina účastníků nyní v pohostinství u kina Hvězda

15:58 Policie i přesto, že se nakonec pochod neuskutečnil, bude dále monitorovat dění v ulicích Přerova. „Musíme počkat až do doby odjezdu účastníků. Hlídky budou v ulicích až do večerních hodin. Podle předběžných odhadů bylo na náměstí TGM, kde shromáždění pořádali Čeští lvi, zhruba 50 lidí, a na náměstí Františka Rasche, kde se konalo druhé shromáždění proti neonacismu, jich byla asi stovka. Z toho 80 procent tvořili místní lidé ze sociálně vyloučených lokalit. Nezajistili jsme žádné zbraně ani žádné zakázané předměty," uvedla Michaela Sedláčková. V tuto chvíli se účastníci pochodu rozcházejí, policie zůstává.

15:51 Pavel Matějný pochod opravdu zrušil. Jedna z aktivistek Jana Tvrdá uvedla: „Je lepší s lidmi diskutovat a upřímně jsme trošku zklamaní počtem účastníků, kteří dorazili. Čekali jsme větší zájem místních obyvatel, děláme to pro ně a ne pro sebe." Účastníci pochodu si šli sednout do jedné z restaurací na náměstí

15:43 Akce končí, pochod Matějný zrušil

15:41 Náměstím procházejí občané, je zde naprostý klid. Na všech přístupových cestách na náměstí TGM hlídkují auta policie, pochod se na svoji trasu nevydal. Matějný postupně svolává lidi, aby se zúčastnili pochodu.

15:37 Právě skončil proslov svolavatele shromáždění Pavla Matějného, který pojal celé vystoupení spíše jako agitaci své nově vznikající strany. „Není to pokus o pogrom, ale romská kriminalita je jedním z témat, které nás trápí," řekl Matějný s tím, že se i ostře vyjádřil na adresu policie. „Policisté nás nechrání před útoky Romů. Policie a soudy můžou vše, občan nemůže nic." Podle něj jsou na mapě ČR tři města, kde pochod zakázali a kde nedodržují zákony. Patří k nim České Budějovice, Havířov a Frýdek-Místek

15:09 Vstupy na náměstí TGM jsou hlídány policií, která stále monitoruje situaci. K žádným konfliktům nedochází. „Nechceme, aby došlo k nějakému konfliktu, chceme jenom vyjádřit náš názor," dodává organizátor shromáždění Pavel Matějný.

15:02 Na náměstí TGM v Přerově začíná svolavatel akce Pavel Matějný organizovat shromáždění. Je zde velmi málo lidí, asi tak do dvaceti. Proč si pro pochod zvolili právě Přerov? „Přerov je taková křižovatka mezi Brnem a Olomoucí. Byli jsme požádáni místními obyvateli, abychom přišli upozornit na problémy s místními nepřizpůsobivými obyvateli. Přišlo nám několik e-mailů. Přerované nás sami pozvali," řekl Matějný.

14:34 Na náměstí Františka Rasche před malou chvílí dorazil Jan Klement z Brna, jeden ze členů iniciativy Blokujeme. „Nebojím se, že by dnes došlo k nějakému střetu," řekl Deníku. Situace je nadále poklidná

14:19 na náměstí Františka Rasche se pomalu scházejí lidé s hesly:

►Rasismu se nepřizpůsobíme

►Třídíme odpad ne lidi

►Pravidla platí pro všechny

14:14 Mítink na náměstí Františka Rasche má malé zpoždění, prozatím ještě nezačal.

14:01 Na místě už je také několik příslušníků hnutí Antifa, kteří přišli podpořit mítink proti neonacismu. „Nesouhlasíme s takovým řešením a potlačováním lidských práv. Jak jsme se přesvědčili na jiných akcích, oni nejsou zaměřeni jen na menšinu, ale dokážou se stejným způsobem chovat i k normálním lidem, kteří se jim nelíbí a kteří mají jiný názor než oni," řekl Adam Pavliska z Přerova.

13:56 Přerovská zastupitelka Helena Netopilová (SpP) vysvětlila, proč se shromáždění proti neonacistům v Přerově koná. „Jde nám o to, aby lidé neustupovali zlu. Je to jako u každého jiného agresora. Pokud neřekneme dost, tak nepřestane. Nejde nám o to, vyvolávat nějaké konflikty, ale chceme upozornit na to, že tudy cesta nevede." Iniciativa Blokujeme si vzala s sebou transparenty, které mimo jiné připomínají i první oběť fašismu, která byla z Přerova. „Byl to Emanuel Zahradníček, který zemřel v roce 1933 poté, co byl napaden na schůzi neonacistů v Praze. To, že od té doby uplynulo 80 let, považujeme na symbolické," dodala Netopilová.

13:32 Na náměstí Františka Rasche je zhruba v tuto chvíli hrstka příznivců iniciativy Blokujeme. V ulicích Přerova je naprostý klid. Prostor nad městem monitoruje vrtulník letecké služby. Lokalitu kolem náměstí Františka Rasche střeží policisté, kteří prostor ohraničili páskami. V Denisově ulici se shlukují místní Romové, kteří se netají svými obavami. „Není nám to příjemné, takže se tohoto mítinku zúčastníme, protože tu bydlíme. Kdyby nás tu někdo napadl, tak bysme se domlátit nenechali," řekl jeden z místní Romů. Podle styčné důstojnice pro národnostní menšiny z Krajského policejního ředitelství v Olomouci Michaely Sedláčkové jsou na tom obě strany zhruba početně stejně. „Žádný velký nájezd ze strany účastníků se zatím nekoná. Monitorujeme všechny příjezdové cesty do města," řekla Deníku.