Pochod 36 000 valašských kroků se vrací po pěti letech

Již šestačtyřicátý ročník pochodu 36 000 valašských kroků pořádá v sobotu 19. května Klub příznivců turistiky a sportu. Na výběr budou opět dvě trasy – 25 a 15 kilometrů. Tradiční dálkový pochod po pěti letech vzkřísilo několik nadšenců a navázali tak na práci zaměstnanců Přerovských strojíren, se kterým je historie turistické tradice neodmyslitelně spjata.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kapucián

„Historie pochodu se začala psát v květnu 1968, kdy se uskutečnil první ročník. Trasu Přerov, Dřevohostice, Rusava a Lukov tehdy absolvovalo dvaačtyřicet účastníků,“ prozradil za pořadatele Oldřich Smékal.

Současnou podobu dostal pochod v roce 1977, kdy po trase Lázy, Háje, Čečetkov, Bludný, Troják, Tři kameny, Klapinov, Rusava se šlapalo skutečných 36000 kroků.

V pozdějších ročnících se pochod zatraktivnil zkrácenou trasou z Trojáku.

„Vzpomínám si, že jednoho ročníku se zúčastnilo více jak sedm stovek nadšenců. Účastnické listy prodáváme od začátku dubna, doposud již máme zaplněny téměř čtyři autobusy,“ konstatoval Oldřich Smékal.



Sraz účastníků je v sobotu 19. května nejpozději do 8 hodin na parkovišti u přerovského krytého bazénu. Při nástupu do autobusu je nutno odevzdat vyplněný registrační lístek, které lze zakoupit v prodejně Sport na Masarykově náměstí do soboty 5. května.

V ceně účastnického listu je zahrnuta doprava a občerstvení, které bude účastníkům akce podáváno na Trojáku a v cíli na rusavském koupališti, kde bude možno si zakoupit odznaky, pohlednice, trička a další suvenýry pochodu. Odtud pak autobusy odvezou účastníky výšlapu i zpět do Přerova. Akce se koná za každého počasí.