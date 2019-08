Přerov - Houbám přeje teplé počasí a občasný déšť, ale teploty jsou poměrně vysoké, a proto v některých místech lesy opět vysychají a slibně nastartovaná sezona může brzy skončit. „Pokud nezaprší, je otázka času, kdy houby přestanou růst. Podmínky nejsou zdaleka tak ideální, jak by se mohlo zdát. Každý houbař má svátek zejména v září, kdy roste opravdu velmi pestrá paleta hub. Lesy v Olomouckém kraji, ale samozřejmě i Beskydy, Jeseníky či Hostýnské vrchy nabízejí běžně tři sta až čtyři sta různých druhů hub.“ vysvětluje přerovský mykolog Jiří Polčák.

V současné době v lesních porostech najdeme houby, které jsou pro toto období typické, tedy kozáky, křemenáče, bedly, různé holubinky, ryzce. Není nijak výjimečné, že je houbaři v takovém množství nachází. Jsou ale i místa, kde není nic.

„V minulosti jsem se často vypravoval do lesa v okolí Tršic, dnes však z tohoto lesa odhadem polovina chybí a ani s houbami to není nijak slavné. O víkendu jsme zašli do bouzovských lesů a tam jsme byli úspěšní. Sbírám jen to, co bezpečně poznám, nejčastěji babky nebo klouzky, nepouštím se do žádných experimentů. Když mně něco neznámého zaujme, přijdu se zeptat do mykologické poradny,“ říká houbař a návštěvník mykologické poradny Pavel Václavek z Přerova.

„Důležité je vědět, kde houby hledat. Ale nejsou žádné zaručené lokality. I kdyby ano, správný houbař vám je beztak neprozradí,“ usmívá se Jiří Polčák. Je potřeba si uvědomit, že les se proměňuje. Působí na něj sucho, oteplování, kácení, jednoduše se v něm mění podmínky. Kde jsme jednou našli houby, tam je nemusíme najít podruhé, a také je tam nemusíme najít už nikdy. Pokud ale známe základní podmínky růstu hub, budeme úspěšní. Například křemenáče najdeme vždy pod osikou, napovídá to také jeho druhový název, nebo kozák na nás bude nejpravděpodobněji čekat pod břízou. Před návštěvou lesa je dobré si rozmyslet, jaké houby chceme sbírat a pak se vypravit do míst, kde jsou pro ně odpovídající podmínky,“ radí mykolog Jiří Polčák.

Všichni ti, kteří se do lesa za sběrem hub vypraví by také měli dbát na své zdraví. Je zbytečné sbírat houby červivé nebo dokonce plesnivé. Ani vykrojením postižené části se houba nestane hodnotnou. Sbírat jen nám známé houby je pravidlo, které se často omílá, ale je to nutné, každý rok totiž zdravotníci řeší nejednu otravu. Neopatrným houbařům může samozřejmě hrozit smrtelná otrava, za houbu ve smaženici navíc však nestojí ani bolavý žaludek.

„Častým prohřeškem bývá sběr hub chráněných zákonem a sběr hub v rezervacích či parcích. V přerovském parku Michalov například lidé sbírají vzácné hřiby plavé a hřiby medotrpké. Je to naprosto zbytečné, tyto hřiby vypadají sice hezky, ale nejsou ani chutné ani jedlé. Sběrači se navíc vystavují několikatisícové pokutě,“ uzavírá Jiří Polčák

Kdo je milovníkem hub, ať už houby konzumuje nebo ne, uvítá jejich tradiční výstavu, která se už po dvaadvacáté uskuteční v Přerově. Od pátku 20. do soboty 21. září budou všichni houbaři v klubu Teplo na Horním náměstí moci obdivovat plodnice mnoha druhů, poslechnout si zajímavé přednášky a informace ze světa těchto organismů.