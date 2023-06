Po vodě z Postřelmova do Olomouce a pak pokračovat až do Kroměříže? Možnosti nové trasy pro vodáky se už prověřují. Připravuje se studie, která má zjistit, kolik je na zmíněném úseku problematických nebo nebezpečných míst a jak se s nimi lze vypořádat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Možnosti na zpřístupnění vodní trasy z Olomouce až do Kroměříže prověřuje Sdružení cestovního ruchu Střední Morava.

„Zatím se vodáci dostanou z Postřelmova do Olomouce. Nově by pokračovali až do Kroměříže, vznikla by úplně nová vodácká cesta. Jsou tam ale problematické mosty a také dva velké jezy. Nedaleko Dubu nad Moravou jsou nebezpečná místa, kde je nízký most a zároveň příliš vysoká hladina vody, což přináší problémy s nástupními a výstupními místy, lodě by se musely přenášet,“ popsal Jan Machovský ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava.

Zatím podle něj není jasné, zda bude možné novou trasu pro vodáky v budoucnu otevřít.

Hanou rozpalují třicítky a zmrzlinárny jsou v obležení. Kam rádi chodíte vy

„Je to aktuálně ve fázi prověřování, dosud ještě nikdo nezjistil, jak je možné problematická nebo nebezpečná místa řešit. Pokud se to podaří, mohl by to být další zajímavý projekt v rámci Moravské stezky. Město Olomouc je aktivní v otázce turistického propojení s Kroměříží,“ popsal Jan Machovský s tím, že turisté již mohou putovat po nové Arcibiskupské stezce a kartu Olomouc region Card mohou využívat také v Kroměříži.

Obě města mají v rámci cestovního ruchu rozhodně co nabídnout, včetně atraktivních památek, muzeí, parků či zahrad.

„Olomouc s Kroměříží mají k sobě, co se týká turistiky, blízko, vzniká tam velké propojení a my k tomu chceme přidat i vodáckou turistiku, která je velmi zajímavá. Na Moravě pod Tovačovem máme nádherný velký kemp, který by mohl být součástí nové vodácké trasy,“ naznačil Jan Machovský.

V Olomouci otevřelo ukrajinské bistro. Ochutnejte boršč nebo vareniky

V loňském roce přibylo zajímavé turistické propojení Olomouce s Kroměříží. Byla vyznačena nová Arcibiskupská stezka, která výletníky vede ze Svatého Kopečka přes město Olomouc, okolo Dubu nad Moravou a dál přes Tovačov a Kojetín do Kroměříže s mnoha zajímavými zastaveními a možností prodloužit si putování až na Velehrad. Podrobnosti o trase, atraktivních místech a možnostech ubytování jsou pro všechny zájemce k dispozici na www.putujmebezhranic.cz/svaty-kopecek-velehrad/.