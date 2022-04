Auta, svižně proudící po novém asfaltovém koberci za hypermarketem Albert v Tovární ulici, a občas nějaký zbloudilý řidič kamionu, který zamířil do uzavřené Komenského ulice.

Tak to vypadalo v sobotu v ulicích Přerova poté, co kvůli další etapě stavby průpichu nastaly změny v dopravě. V pondělí, kdy se dá očekávat zvýšený nápor aut, mají dohlížet na bezpečnost provozu policejní hlídky.

Razantní změna čekala v sobotu řidiče v Komenského ulici, která je uzavřená kvůli stavbě čtyřramenné križovatky ulic Velké Novosady - Komenského - Kojetínská. Stavební práce zde vypuknou v pondělí.

Nové elektrobusy začnou jezdit po Přerově, přibudou i moderní vozy na naftu

„Průjezd Komenského ulicí je zakázán, protože právě v této křižovatce budou probíhat práce na přípravě propojení celého průpichu. V současné době to funguje v režimu jedna plus jedna - jeden směr jede tam, druhý zpátky. Silnice je zúžená a pro řidiče méně komfortní, ale protože odpadla jedna světelná křižovatka, měl by být provoz plynulejší než dosud,“ řekl Petr Bednář z firmy Dalsiko, která má na starosti dopravní značení.

Aby řidiči nevjížděli do Komenského, překřížilo cestu v této ulici odstavené nákladní auto. „Fyzická mechanická zábrana je vždycky lepší. Na dálnicích jsou kvůli tomu i bezpečnostní valy, které se dávají hned na začátek uzavírky,“ vysvětlil.

Provoz v Přerově byl vcelku klidný, a pokud do Komenského ulice občas zamířil zbloudilý kamion, vytočil se u brány pivovaru a vrátil zase zpět.

„Řidiči si zatím zvykají, protože většinou jezdí popaměti. Je vypnutý semafor na křižovatce Velké Novosady - Komenského - Kojetínská a vidíme, že je průjezd bez problému. Ten nastává v okamžiku, kdy řidiči kamionu přijedou až k pivovaru a musí se otáčet - do té doby ale přehlédnou čtyři až pět zákazů, takže tady nemají co dělat,“ konstatoval přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Počátkem týdne se dá očekávat nápor aut.

Komenského zavře stavba další etapy průpichu. Co čeká přerovskou dopravu?

„Víkend bude slabší, ale v pondělí budeme chtít, aby byl zejména na ulici 17. listopadu zvýšený dozor,“ nastínil. Kvůli uzavírce Komenského zhoustne doprava také v Palackého ulici a na Velké Dlážce.

Na podzim by mělo dojít k napojení nově zbudované křižovatky na silnici v areálu bývalé Juty.

„Od října by měl být průpich z jedné poloviny průjezdný. V provozu už by měla být také křižovatka Velké Novosady - Komenského,“ shrnul Petr Bednář.

V současné době platí zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun do Přerova, řidiči ho ale nedodržují. Podle obyvatel města by měly být pokuty pro ty, kteří zákazy ignorují a vjíždějí do města, mnohem tvrdší.

„U nás neexistuje legislativa, podle které by byli řidiči potrestáni tak, aby je vůbec nenapadlo sem jezdit. Dva tisíce korun jako pokuta pro kamion, který poruší několik zákazů, je podle mě směšná. Řešil bych to jako v Rakousku, kdy dostanou pokutu tisíc Euro, a pokud nezaplatí na místě, tak jim zabaví kamion a musí si ty peníze sehnat,“ vyjádřil svůj názor třeba Jiří Křižka z Přerova.