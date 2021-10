Jednou z účastnic pochodu, která zvládla celou trasu, byla i Monika Konupčíková. „Je to pro nás už tradiční záležitost a se syny chodíme na pochod asi deset let. Trasu jsme zdolali v čase 2 hodiny a 10 minut. Šlo se dobře. Bylo krásné počasí, jen trochu foukal vítr,“ svěřila se Monika Konupčíková. V cíli čekal na všechny účastníky již čtyřiadvacátého ročníku pochodu tradiční suvenýr - medaile a perník v podobě mamuta.

Na pochod Po stopách lovců mamutů vyrazily i děti z turistického kroužku na přerovské Základní škole Trávník. „Je to naše první akce a jsme rádi, že je spojená s Přerovem a jeho historií. Trasa byla příjemná a dětem se výlet moc líbil. Pořadatelé vše perfektně připravili. Nádherné počasí zajistilo krasné vyhlídky z Čekyňského kopce na město Přerov,“ pochvalovala si vydařenou akci vedoucí kroužku Eva Sedláková.

Účastníci pochodu se v sobotu ráno sešli u Základní školy J. A. Komenského v Předmostí, kde si mohli prohlédnout znovuotevřené školní muzeum v budově staré školy. Trasa vedla Předmostím až k lomu Na Žernavé a pokračovala dál na Čekyňský kopec, kde bylo připraveno na Školním kopci občerstvení. Po krátké přestávce na odpočinek se lidé vydali přes Vinary a Popovice zpět do Předmostí.

„Účast je výborná. Zaznamenali jsme osm set návštěvníků, což je velmi dobré číslo, a to i s ohledem na to, že se pochod loni kvůli covidu vůbec nekonal. Turisté vypadají spokojeně. Dokonce tu máme letos i hodně pejskařů se svými čtyřnohými kamarády. Kromě turistů tedy pochod zdolalo i třicet pejsků,“ uvedl jeden z hlavních pořadatelů Rostislav Dočkal.

Stovky lidí přilákal v sobotu tradiční pochod Po stopách lovců mamutů. Podle pořadatelů vytáhlo tak velké množství turistů do terénu jednak slunečné počasí, ale i stoupající chuť lidí trávit volný čas venku. Na pochod, který startoval u Základní školy J. A. Komenského v Předmostí, se vydali jednotlivci, rodiny i organizované skupiny. Překonat museli trasu dlouhou devět kilometrů.

