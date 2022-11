Kamiony nad dvanáct tun mohou po zprovoznění vnitřního průtahu městem a průpichu opět vjíždět do Přerova. Radní usilovali o to, aby se těžké tonáže i po otevření nového úseku silnice I/55 městu vyhnuly, podle ministerstva dopravy to však legislativa neumožňuje.

Těžce zkoušený Přerov už řadu let doplácí na to, že dosud nebyla dostavěna dálnice D1 v úseku u Říkovic. Řidiči kamionů si v minulosti zvykli projíždět ulicemi v centru města, jako by se nechumelilo. Situace, kdy dopravu na rondelu v centru zablokovaly tři kamiony, nebyly výjimkou.

Po zahájení stavby mimoúrovňového křížení v Předmostí a uzavírce Polní ulice se podařilo vyjednat, aby kamiony nad 12 tun dostaly stopku a nemohly vjíždět do Přerova.

Podle náměstka primátora pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) projíždělo před zahájením stavby frekventovanou Polní ulicí denně dvacet tisíc aut, z toho čtyři a půl tisíce těch nákladních.

Vánoční osvětlení? Šetřit nebudeme, zní z přerovské radnice i dalších měst

„Po zákazu vjezdu pro vozidla nad 12 tun se situace zlepšila, protože se většina řidičů Přerovu vyhnula, a do města se dostal jen zlomek aut, která tudy jezdila před omezením,“ uvedl.

Přerovští radní se proto minulý měsíc obrátili dopisem na ministra dopravy se žádostí, aby zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun do Přerova platil i nadále - a to až do doby, než bude dokončena dálnice D1. Po spuštění průpichu byly totiž zákazové značky odstraněny.

Kvůli požadavku Přerova se minulý týden uskutečnilo jednání za účasti zástupců města, kraje a ministerstva dopravy. Z něj ale vyplynulo, že platná legislativa nic takového neumožňuje.

„Zástupci ministerstva dopravy na schůzce jasně řekli, co legislativa říká. Zákaz vjezdu tranzitů lze povolit pouze na komunikacích druhé a třetí třídy v případě, že existuje vhodná objízdná trasa - to znamená, že kamiony musejí být někam nasměrovány. Na silnicích první třídy ale zákon neumožňuje vjezd kamionů nad 12 tun zakázat,“ vysvětlil Ladislav Růžička, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu v Olomouci.

Podle náměstka olomouckého hejtmana Michala Záchy (ODS) je dnes situace jiná, než v době stavby průpichu.

„Byl jsem osloven, a proto jsem svolal jednání se všemi zainteresovanými včetně ministerstva dopravy. Zástupci rezortu dopravy ale na jednání sdělili, že podle platné legislativy nelze omezit tranzitní dopravu na silnici první třídy, což průtah a průpich jsou. V době stavby průtahu platila objízdná trasa, kterou vyřídilo Ředitelství silnic a dálnic jako investor, a ta umožňovala zákaz vjezdu vozidlům nad 12 tun. Tato stavba byla ale dokončena, a tím pádem podle ministerstva pominuly důvody objízdné trasy,“ shrnul Zácha.

Zatím hladce

První týden po zprovoznění průpichu nenaznačil vážné problémy. Doprava v Přerově se rozmělnila a dlouhé kolony se netvořily.

„Kamiony projíždějí po průpichu a ten funguje. Obáváme se ale toho, že až se na jaře rozběhnou jiné stavby, třeba na dálnici D46 u Prostějova, auta budou proudit přes Přerov, a bude docházet k opakovanému ucpávání místních komunikací,“ zmínil Tomáš Navrátil.

První týden po spuštění průpichu: bez komplikací

Šanci na zlepšení v budoucnu dává fakt, že by už brzy mohla začít stavba dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl během slavnostního zprovoznění průpichu koncem října uvedl, že by se mohlo poprvé kopnout do země ještě letos.

„Kromě dálnice D1 je druhou největší prioritou získání finančních prostředků na dostavbu vnitřního průtahu městem, a to v úseku od hypermarketu Albert za pekárnou. Tato investice má být realizována z finančních prostředků Olomouckého kraje a města Přerova, což je mimo jejich současné možnosti. Absolvoval jsem několik jednání na ministerstvu dopravy a Státním fondu dopravní infrastruktury a hledáme společnou cestu, jak zajistit spolufinancování s pomocí státu,“ uzavřel Michal Zácha.