Po kalamitě platí zákaz vstupu do lesů. Někde až do června

Zákaz vstupu do lesů, kterými se před dvěma týdny prohnala větrná smršť. Ale také nevratné škody v podobě vyvrácených stromů, poničených výsadeb a oplocení.

Podle vlastníků porostů bude trvat dlouho, než se lesy z následků poslední kalamity vzpamatují. A co je horší - meteorologové tvrdí, že by si lidé měli na podobné živelní katastrofy v budoucnu zvykat.

Největší nebezpečí dnes číhá v porostech v okolí Maleníku.

„Už od 23. března platí zákaz vstupu do lesů v Týně nad Bečvou, Loučce a Bohuslávkách. Pokud lidé nemají výjimku od vlastníků kvůli těžbě, neměli by do lesů vůbec vstupovat. Je zde hodně vyvrácených stromů a hrozí jejich pád,“ popsala Xenie Pospíšilová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou.

V některých lokalitách platí zákaz do května, jinde až do června.

„O jeho vyhlášení nás požádali samotní vlastníci lesů, kteří potřebují čas na odstranění následků kalamity a úklid. Lidé, kteří nařízení poruší, se dopustí přestupku a hrozí jim finanční postih,“ konstatovala.

Většina poničených porostů patří Lesům České republiky, část je pak v rukou soukromých vlastníků. Vývraty jsou ale i na Libavé, kde patří porosty státnímu podniku Vojenské lesy a statky.

V okolí Helfštýna 10 000 kubíků

„Jen v okolí Helfštýna bylo poškozeno 10 tisíc kubíků dřeva,“ upřesnila Xenie Pospíšilová.

V Přerově nebyly následky řádění větru tak velké a jediný větší zásah dostala Žebračka, kde vítr poničil asi padesát kubíků suchých dřevin - převážně jasanů.

Vítr ale pustošil ve velkém v Polesí Svrčov, které je rovněž v majetku města. Ztráta byla vyčíslena na pět tisíc kubíků dřeva.

„Kalamita se dotkla převážně smrků, modřínů a borovic. Polomy navíc spadly do stávajících výsadeb stromů a poničily oplocení. Škody jsou bohužel nevratné - dřevo se musí vytěžit a plocha znovu zalesnit,“ nastínil Vít Navrátil, odborný lesní hospodář z Technických služeb města Přerova.

Herwart? Slabý odvar

Silné poryvy větru nejsou na Přerovsku ničím neobvyklým a lokálně se občas vyskytují. Tak ničivou sílu, jaká udeřila 17. a 18. března, ale hospodáři nepamatují.

„Bořivé větry, jako byl třeba loni na podzim Herwart, nejsou v poslední době ničím mimořádným. S rozsahem škod po posledním řádění větru na Maleníku, Libavé a Svrčově se ale jeho následky nedají vůbec srovnat,“ konstatoval Marek Herman z přerovského magistrátu.

Větrné kalamity mohou mít dopad i na pohyb zvířat v lese a záleží především na jejich „načasování“.

„K té poslední naštěstí nedošlo v pokročilejších jarních měsících, takže neměly dopad na hnízdění ptáků,“ poznamenal.

Kalamitní stav lesních pozemků po vichřici ovlivnil i některé naplánované akce. Pořadatelé museli změnit termín oblíbeného cyklistického závodu Author Šela Marathon, který se místo 5. května uskuteční až 16. června. Jeho trasa totiž vede lesem a pro účastníky by to bylo nebezpečné. Zákaz vstupu zde platí až do 31. května.