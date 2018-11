Po Dluhonských mostech brzy projedou první auta

Doslova díru do světa udělal v neděli 11. listopadu kulturista přerovského oddílu Fitness AVE Jan Páleníček. Po loňském třetím místě na mistrovství světa kategorie games klasická kulturistika mužů nad 175 centimetrů vybojoval letos ve španělském Benidormu zlato. A nejen to. Stal se dokonce absolutním mistrem světa! To vše přírodní cestou bez zakázaných látek, jejíž je velkým vyznavačem a propagátorem, navíc v nejprestižnější federaci IFBB. „Myslím, že jsem tam předvedl životní formu,“ prozradil devětadvacetiletý rodák ze Šternberka.