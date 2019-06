Hocha začal v pátek po desáté hodině večer pohřešovat otec, protože nedorazil do místa bydliště matky. Příběh měl naštěstí dobrý konec - ukázalo se totiž, že chlapec přespal u kamaráda.

„Otec naposledy viděl svého syna odpoledne, když ho vysadil u jedné ze základních škol v Přerově, kam šel na oběd. Pak měl jít do družiny, ale omluvil se učitelce, že nepřijde,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nedorazil ani do místa bydliště své matky. Rodiče ho proto začali usilovně hledat u příbuzných, kamarádů, ale i na dětských hřištích a nádražích.

Po chlapci bylo vyhlášeno celostátní pátrání a do hledání se zapojili i strážníci Městské policie.

„Pátrací akce probíhala celou noc až do sobotního dopoledne, kdy se prostřednictvím mobilního telefonu svého staršího kamaráda hoch ozval své sestře, že u něj přespal,“ popsala dále.

Oba chlapci svorně tvrdili matce hocha, u kterého přespali, že rodiče pohřešovaného o přespání u kamaráda vědí a souhlasí s ním. Sestře poslali SMS zprávu až v noci, takže si jí nevšimla.

„Vzhledem k tomu, že je mezi dětmi tento způsob přespávání u kamarádů velmi rozšířený, žádáme především rodiče, u kterých se nocuje, aby si řádně ověřili, nejlépe telefonicky kontaktem, že o tom druhá strana ví. Ušetří tak nejen nervy rodičům, ale usnadní i práci policistům,“ řekla Miluše Zajícová.

Policie by zároveň chtěla poděkovat všem lidem, zasvěceným do případu, a rodičům ostatních dětí, že se osobně, prostřednictvím sociálních sítí a sdílením informací o pohřešovaném chlapci zapojili do pátrání.