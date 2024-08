Komentované prohlídky výstav, návštěva záchranné stanice pro handicapované živočichy i zrekonstruované budovy za téměř 100 milionů korun, loutkové divadelní představení a vystoupení kapely BraAgas. To vše nabídla Zahradní slavnost, která se konala v neděli 4. srpna po čtyřleté pauze v přerovské Ornitologické stanici (ORNIS) Muzea Komenského v Bezručově ulici.

„Akce má poměrně dlouholetou tradici. Jedná se již o třináctý ročník. Koná se však po čtyřleté přestávce, která byla způsobena nejprve covidem a potom rozsáhlou rekonstrukcí. Návštěvníci se zde u příležitosti Zahradní slavnosti mohou seznámit s činností ORNIS, prohlédnou si kompletně celou zrekonstruovanou budovu, mohou vyjít na střechu objektu, a projít si celý areál, včetně voliér záchranné stanice,“ uvedla pracovnice ORNIS Martina Hrazdirová.

Oslavu léta – Zahradní slavnost si v neděli nenechaly ujít desítky návštěvníků. „Jsme rádi, že se nám podařilo po delší pauze navázat na pořádání této akce, která patří k období prázdnin. Myslím si, že je to příjemná akce, jež je zaměřena především na rodiny s dětmi. I když nejde o jedinou akci, do níž se zapojujeme. Účastníme se mnoha dalších celostátních akcí, jako je například Strom roku, Noc pro netopýry, Soví noc a máme mnohé další aktivity,“ uvedl ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler.

Návštěvníci ORNIS si však stále nemohou prohlédnout stálou unikátní expozici Ptáci Česka, která je svým rozsahem ojedinělá a prošla v rámci rekonstrukce budovy nákladnou modernizací. V polovině června došlo v budově ORNIS k úniku vody z požárního hydrantu. „Bohužel expozice není po havárii stále otevřena, a to z toho důvodu, že není uzavřena pojistná událost. Ty nejzákladnější opravy už sice proběhly, ale k největšímu poškození došlo právě k expozici Ptáci Česka, kde docházelo k nutným opravám a nacenění poškozených speciálních vitrín a informačního systému. Otevření expozice se tak zatím oddaluje,“ sdělil ředitel Himmler.

Návštěvníci Zahradní slavnosti si mohli prohlédnout alespoň dvě aktuální výstavy, a to Jak se daří ptákům ve městě, co je výstava prací dětí základních škol a Základní umělecké školy B. Kozánka v Přerově. Druhá výstava je věnovaná parku Michalov, který v letošním roce slaví 120 let od svého založení, a nese název Ať žije Michalov.

„Jsme tady poprvé. Zlákala nás možnost prohlédnout si budovu a areál Ornitologické stanice po rekonstrukci. Těšíme se také na dnešní kulturní program,“ svěřil se jeden z návštěvníků Petr Paul, který na Zahradní slavnost přišel i se svými dvěma dětmi.

Právě děti potěšili loutkoherci kolotočem pohádek. Po skončení divadelního představení v podání Divadla Víti Marčíka se v přírodním amfiteátru v blízkosti jezírka konalo vystoupení kapely BraAgas, jejíž převážná část repertoáru je tvořena lidovou hudbou z různých koutů Evropy. Po skončení koncertu měli návštěvníci možnost opéct si v areálu špekáček.