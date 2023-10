I když bylo v minulém týdnu venku ještě teplo, přerovské pneuservisy už mají kalendáře plné objednávek na zimní přezutí. Podle majitelů provozoven si většina šoférů datum prvního listopadu, odkdy musejí mít letní pneumatiky vyměněné za zimní, dobře pamatuje. I když se najdou i opozdilci, kteří mění pneumatiky na poslední chvíli. Jaká je situace ve vybraných přerovských pneuservisech a kolik za zimní přezutí zaplatíte?

Pracovníci pneuservisů v Přerově mají v těchto dnech napilno. Pneuservis Havlíčkova ulice, Přerov | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Objednávky mám plné měsíc dopředu a nejbližší volné termíny jsou až 7. a 8. listopadu. Protože je dnes venku hezky, dorazilo jen deset lidí. Třeba v pondělí jich ale bylo kolem dvaceti. Jedeme naplno a ten hlavní nápor nás teprve čeká,“ popsal Miroslav Obrtel, spolumajitel pneuservisu v Tovačovské ulici v Přerově.

Že většina řidičů reaguje na předpovědi počasí a zprávy v televizi, které hlásí, že přijdou ranní mrazíky, potvrzuje i Petra Janošková z pneuservisu Janošek v ulici Staré Rybníky v Předmostí.

„Zájem je obrovský. Stačí, když ve zprávách začnou hlásit, že mají být minus dva stupně, a už nestačíme brát telefony. Většina zákazníků ví, že jsou dlouhé čekací doby, a tak se objednávají ve velkém předstihu. Už teď tedy máme plno tak do desátého listopadu. Denně měníme pneumatiky přibližně na čtrnácti autech,“ vylíčila.

Výjimkou podle ní nejsou ani opozdilci. „Jsou samozřejmě i řidiči, které zaskočí první sníh. Někteří volají a zkoušejí, kdo je rychle přezuje. Za přezutí běžného typu auta lidé zaplatí 820 až 850 korun, za uskladnění letních pneumatik 350 bez daně,“ upřesnila Petra Janošková.

Dvacet aut denně přezují také v pneuservisu Zortech, který se nachází v ulici 9. května v Přerově. „Od loňska to mírně podražilo, záleží hlavně na velikosti pneumatik. Jestliže stálo dříve přezutí 600 korun, teď je to 700, šlo to tedy o deset procent nahoru,“ shrnul majitel Zoran Raičevič. Ten si ale na opozdilce příliš nepotrpí.

„Když někdo přijde na poslední chvíli, musí si počkat, protože pokud je zákazník objednaný na konkrétní hodinu, tak přes to nejede vlak. Naši zákazníci jsou rádi, že nemusejí čekat, protože času není nazbyt,“ poznamenal.

Ve velkém předstihu objednává každý rok auto na přezutí Milan Tichý z Přerova, který navštěvuje pneuservis v Havlíčkově ulici. „Raději to řeším dříve, aby mě nepřekvapila zima a nenastal nějaký problém. Léta chodím na stejné místo a jsem spokojený. Zdražování je bohužel celosvětový trend a nedá se s tím nic dělat,“ zhodnotil.

Majitel pneuservisu v Havlíčkově ulici Petr Mikulík se v říjnu od rána nezastaví. „Do jedenácti hodin dopoledne jsem přezul už šesté auto. Sezona je rozjetá a postupně se to začíná zvedat, ten hlavní nápor ale očekáváme až koncem října, protože od listopadu začne platit povinnost. Jako každý rok se najdou i řidiči, které zima zaskočí. Protože jsme rodinná firma, snažíme se jim vyhovět, i když přijdou mimo pracovní dobu,“ řekl. Ceny se podle něj kvůli nárůstu u elektřiny mírně zvedly. Lidé zaplatí za přezutí 700 až 800 korun.

V průměru pětadvacet aut denně přezují v pneuservisu BestDrive v ulici 9. května v Přerově. „Jsme malá prodejna, takže jsme limitováni stáním. Od zítřka už očekáváme boom, protože se má příští týden ochladit. Jakmile začne pršet a objeví se přízemní mrazíky, lidé se probudí,“ shrnula své postřehy vedoucí prodejny Broňa Calábková.

„Cena se odvíjí podle toho, jestli to máte na ráfku nebo ne. Bez ráfku a standardní rozměr vyjde kolem 900 korun, když jsou jen holé pneumatiky a mění se to, pak kolem 1600. Za uskladnění na půl roku řidiči zaplatí zhruba 1 200 korun,“ upřesnila vedoucí.

Za kolik kde přezujete?

Pneuservis Obrtel, Tovačovská ulice, Přerov

Cena za přezutí: 700 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik: 400 korun

Otevírací doba: v sezoně pondělí až pátek 8 - 16 hodin

Kontakt: 777 220 190

Pneuservis Janošek, Staré Rybníky, Předmostí

Cena za přezutí: 820 - 850 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik: 350 korun bez daně

Otevírací doba: v sezoně pondělí až pátek 8 hodin - 16.30

Kontakt: 777 825 532, 581 111 313

Web: www.pneujanosek.cz

Pneuservis Havlíčkova ulice, Přerov.Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováPneuservis Sibom, Havlíčkova ulice, Přerov

Cena za přezutí: 700 - 800 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik: 500 korun

Otevírací doba: pondělí až pátek 8 hodin - 16.30

Kontakt: 581 209 969

Web: www.sibom.cz/provozovny

Pneuservis Zortech, ulice 9. května PřerovZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováPneuservis Zortech, ulice 9. května, Přerov

Cena za přezutí: 800 korun s DPH, 660 korun bez DPH

Cena za uskladnění letních pneumatik: 500 korun

Otevírací doba: 8 - 16 hodin

Kontakt: 777 202 908, 581 202908

Web: www.zortech.cz

Pneuservis BestDrive v ulici 9. května v Přerově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováPneuservis BestDrive, 9. května, Přerov

Cena za přezutí: 900 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik: 1200 korun na půl roku

Otevírací doba: pondělí až pátek 7 - 17 hodin

Kontakt: 581 210 039

Web: www.bestdrive.cz