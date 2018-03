Plesová sezona na Přerovsku vrcholí. Kam ještě na bál?

Ti, kteří v průběhu nabité plesové sezony nestihli navštívit žádný ples, nemusejí zoufat.

Také v březnu – kdy sezona těchto oblíbených společenských událostí vrcholí, si totiž stále mohou vybrat z bohaté nabídky, a to nejen v Přerově, ale také v jeho okolí.

PŘEROV:

Kdy: pátek 9. března, 20 hodin

Kde: Městský dům Přerov

Co: Ples agentury PavelNovak.cz



Kdy: sobota 10. března, 19 hodin

Kde: Městský dům Přerov

Co: Maturitní ples Gymnázia Jakuba Škody



Kdy: sobota 17. března, 19 hodin

Kde: Městský dům Přerov

Co: Maturitní ples Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy



Kdy: sobota 17. března, 19.30 hodin

Kde: Klub Teplo Přerov

Co: Ples Dlažky



Kdy: pátek 23. března, 19.30 hodin

Kde: Městský dům Přerov

Co: XVI. Reprezentační ples Meopta – Optika

BOCHOŘ:

Kdy: pátek 16. března, 20 hodin

Kde: Sokolovna Bochoř

Co: Školní ples

HORNÍ MOŠTĚNICE:

Kdy: sobota 10. března, 15 hodin

Kde: Kulturní dům Horní Moštěnice

Co: Dětské šibřinky

KOJETÍN:

Kdy: sobota 10. března, 19 hodin

Kde: Sokolovna Kojetín

Co: Ples Rudých koňů

KOKORY:

Kdy: sobota 17. března, 19.30 hodin

Kde: Sokolovna Kokory

Co: Sportovní ples

LAZNÍKY:

Kdy: pátek 23. března, 20 hodin

Kde: Sokolovna Lazníky

Co: Ples Spolku pro kulturu obce Lazníky

LIPNÍK NAD BEČVOU:

Kdy: pátek 9. března, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Echo

Co: Bál ZUŠ A. Dvořáka



Kdy: pátek 9. března, 19.30 hodin

Kde: Sokolovna Lipník

Co: Maturitní ples SPŠ Stavební

LOVĚŠICE:

Kdy: sobota 10. března, 19 hodin

Kde: Dělnický dům Lověšice

Co: Pyžamo – papučový bál

TROUBKY:

Kdy: sobota 17. března, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Troubky

Co: X. Obecní ples

TUČÍN:

Kdy: sobota 17. března, 20 hodin

Kde: Budova obecního úřadu

Co: Maškarní bál

VESELÍČKO – TUPEC

Kdy: sobota 10. března, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Tupec

Co: Policejní ples

VINARY:

Kdy: sobota 10. března, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Vinary

Co: Zahrádkářský ples