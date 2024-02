Ples Brutálních borců: pistolníci s kolty proklatě nízko, saloon i Vinnetou

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jako na Divokém západě si připadali návštěvníci Plesu Brutálních borců, kteří dorazili v pátek večer do přerovského klubu Teplo. Lidé místo do sálu vstupovali do saloonu, chodby zaplnili pistolníci s kolty proklatě nízko, nechyběli indiáni, ani slavný náčelník kmene Apačů Vinnetou.

Ples Brutálních borců, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová