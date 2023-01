„V tělese vany se objevily mikrotrhliny a dochází zde k průsakům vody. Musíme to zabezpečit, vyměnit kachličky a dno po padesáti letech nepřetržitého provozu opravit,“ nastínil Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem areálu.

Bazén se poprvé otevřel veřejnosti v roce 1978 a světle modré obklady, pokrývající dno i stěny, jsou původní.

„Variant řešení bylo více - vložit do prostoru jámy nerezovou vanu ale nebylo možné, protože by se tím změnily rozměry vnitřního bazénu a snížila hloubka. Oddíly plavců a vodního póla by zde nemohly závodit. Půjdeme proto klasickou cestou a padesátimetrový bazén bude mít opět keramické obklady,“ upřesnil Petr Kouba.

Majitel vyhořelé chaty na Tesáku: Se stavbou bychom chtěli začít už na jaře

Problémy jsou i s odtokovými žlaby, i ty jsou zrezivělé.

„Oprava zahrnuje také vybourání stěnových trysek a bazénové výpusti. Součástí je i výměna vstupních madel a odbourání startovacích bloků, které nahradí moderní nerezové,“ doplnil.

Rekonstrukce si vyžádá náklady za zhruba 18 milionů korun bez DPH, a pokud všechno dobře půjde, začne už v květnu.

„Zakázka je nyní v běhu a termín pro podání nabídek je do 17. ledna. Pokud bude průběh bezproblémový, předpokládáme zahájení prací v květnu. Oprava by měla trvat šest měsíců,“ zmínila Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a investic přerovského magistrátu.

Po dobu oprav venkovní bazén

Dokdy budou moci návštěvníci vnitřní bazén využívat? Kde budou trénovat oddíly plavání a vodního póla po dobu oprav? Odpovědi na tyto otázky teď asi nejvíce zajímají širokou veřejnost. Sportoviště Přerov chce opravy naplánovat tak, aby omezení nebyla tak drastická.

„Veřejnost uzavření vnitřního bazénu samozřejmě pocítí. Budeme se snažit opravy nasměrovat do letních měsíců tak, aby mohli lidé využívat co nejdéle venkovní bazén, dá se ale očekávat, že zasáhnou i do období mimo prázdniny,“ připustil Kouba.

Změny ve vedení městských společností v Přerově. Opozice mluví o trafikách

I z toho důvodu dojde podle něj k některým úpravám venkovního plaveckého areálu.

„Aby mohli návštěvníci bazén využívat i v květnu, budeme dohřívat vodu na přijatelnou úroveň. Umožníme vstup do šaten z dětského bazénu a upravíme do léta i šatny na Brabansku tak, aby splňovaly podmínky,“ uvedl Petr Kouba.

Výměna bazénové vany zasáhne i sportovce, kteří vnitřní areál využívají. Zejména oddíly vodního póla a plavání.

„Pokud by se začalo už v květnu a otevřel se venkovní bazén, jsme schopni to zvládnout. Tréninky by probíhaly venku a některé zápasy bychom nejspíše museli hrát na hřištích sousedů,“ popsal Petr Přikryl z Klubu vodního póla v Přerově.

VIDEO: Blažkův dům prošel razantní proměnou, takto se otvíral v novém

Ten doufá, že se opravy podaří dokončit do října.

„Sezona nám začíná v říjnu, intenzivní příprava ve druhé polovině srpna. Jezdit se třiceti dětmi na soutěže autobusem by ale v říjnu a listopadu bylo dost komplikované z hlediska organizace a nákladů. Pro tým mužů to z pohledu logistiky tak náročné není,“ konstatoval Petr Přikryl.

Přes letní měsíce mohou vodní pólisté využívat venkovní bazén o délce 25 metrů, který je ale vhodný pouze na tréninky.

„Přes léto to snad zvládneme tak, aby se mohly všechny plavecké kluby vystřídat - vodní pólo, plavání, ploutvové plavání, ale i školy a kurzy,“ uzavřel.