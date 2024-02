Výstava Plastic Party Přerov 2024 přilákala v sobotu do klubu Teplo stovky lidí. Zájem vystavovatelů byl podle organizátorů druhého ročníku akce značný.

Plastic Party Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Je tu přes šest set modelů, zatímco loni jich byly necelé čtyři stovky. Těší nás, že do Přerova dorazili modeláři z celé Moravy, jsou tu také spřátelené kluby z Tovačova, Kelče, Uherského Hradiště, Vyškova a Lednice,“ pochvaloval si jeden z hlavních organizátorů Petr Kanovský.

Velký zájem měli o akci také prodejci plastikových a papírových modelů, doplňků, barev, pomůcek a nářadí.

„Měli jsme více času na přípravu, takže jsme akci uspořádali v reprezentativních prostorách v centru města. Pro modeláře jsme domluvili také exkurzi do protiatomového krytu v kině Hvězda a mohou si prohlédnout muzeum, takže uvidí Přerov i z trochu jiné stránky,“ poznamenal.

Akce se rozrůstá

Lidé mohli na výstavě obdivovat modely letounů, nákladních aut, bojové techniky, ale pozornost upoutala také dioramata.

„Zajímavých exponátů je spousta, za zmínku stojí třeba výstavka modelů MiG-21. Tyto stíhačky obyvatelé Přerova velmi dobře znají, protože jim nad hlavami v minulosti létaly. Poznal jsem tu modely čtyř až pěti strojů, které sloužily přímo na místním letišti - jsou to ty, které mají tu nejošoupanější hnědo-zelenou kamufláž,“ přiblížil za pořadatele Radomír Zbořil.

Zmenšeninu stíhačky MiG-21 zhotovil také slovenský modelář Martin Kováč.

„Stíhačka mě zaujala kvůli zajímavé kamufláži. Vycházel jsem z fotografií na internetu a snažil se znázornit kamufláž tak, aby byla co nejautentičtější. Používají se k tomu různé modelářské techniky,“ prozradil.

Modeláři, kteří se výstavy zúčastnili, nešetřili chválou.

„Je vidět, že se akce rozrůstá a místní z Přerova se snaží, aby měla lepší zázemí a byla co nejvíce zajímavá. Přišli jsme se podívat na konkurenci, a ta je docela slušná,“ řekl jeden z modelářů ze Zlína.

„Stavíme hlavně proudové stíhačky. Záleží na tom, jestli chcete stíhačku postavit tak, jak to dá výrobce, nebo chcete mít opravdu zmenšený model. Stoprocentní shoda samozřejmě nikdy nenastane, ale musíte se co nejvíce přiblížit realitě,“ řekl.

V klubu Teplo našli modeláři vše, co k jejich koníčku patří - velký zájem byl i o prodejní stánky.

„Prodáváme doplňky pro modeláře, kteří dělají dioramata nebo techniku. Mohou si u nás koupit doplňky a oživí tím stávají model. Veškerá výroba je dělaná technikou 3 D tisku o vysokém rozlišení, v různých měřítkách,“ přiblížil jeden z prodejců Tomáš Bouzek, který do Přerova dorazil z Přelouče.

Organizátoři výstavy rozdali odpoledne ceny nejlepším modelům. „Rozdáme je ve třech věkových kategoriích a počítáme se zhruba stovkou oceněných,“ nastínil Petr Kanovský.

Unikát na výstavě v Přerově: model letounu Etrich, který má světový triumf

Vladimír Dušek pracoval na modelu světoznámého letounu Etrich z roku 1913, nazvaného Taube podle siluety letícího holuba, s přestávkami tři roky. Propracovanost detailů, náročné téma i zvolené materiály, nad nimiž kroutí hlavou odborníci i laici, mu vynesly světové prvenství.

Model světoznámého letounu Etrich z roku 1913, nazvaného Taube podle siluety letícího holuba, zhotovil Vladimír Dušek. Obdivovat ho mohli návštěvníci výstavy Plastic Party v klubu Teplo 17. února 2024Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Model letounu získal v roce 2002 na Mistrovství světa plastikových modelářů v Anglii prvenství a také tropy cenu za nejlépe ztvárněný model z počátků letectví. Vzácný exponát mohli v sobotu obdivovat návštěvníci výstavy Plastic Party Přerov 2024, která se konala v klubu Teplo.

„Stavět model letounu byl obrovský problém, protože jsem neměl k dispozici žádné podklady. Přestože se tyto letouny vyráběly v licenci v několika státech, do dnešní doby se dochovaly jen čtyři kusy. Měl jsem jen obecné rysy, ale když jsem začal dělat detaily, nebylo z čeho čerpat. Naštěstí mi vyšel vstříc ředitel archivu Národního technického muzea, díky němuž jsem získal podklady a mohl dílo dokončit,“ líčil modelář Vladimír Dušek, rodák z Trutnovska, který dnes žije na Pálavě.

Vladimír Dušek (na snímku vpravo) pracoval na modelu světoznámého letounu Etrich z roku 1913, nazvaného Taube podle siluety letícího holuba, s přestávkami tři roky. Na výstavu dorazil se svým bratrem Petrem, který se modelářství také věnuje (na snímku vlevo).Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Náročná byla podle něj i samotná výroba. „Je to celé zhotovené za zákazových a informačních značek, jako třeba Zákaz kouření a Noste brýle u soustruhů, použil jsem kytarové struny, bambus a mosaz. Z plastikových desek jsou trup, křídla a ocasní plochy vybroušené do žádaných profilů a tvarů. Do trupu je zasazena detailní maketa motoru,“ přiblížil. Hodinářskou prací je pak výroba podvozku a jeho kování. Vše je pospojováno mosaznými čepy.

Unikátní model letounu Etrich - Taube NV-3 1913, se kterým provedl německý pilot Alfred Fridrich v září 1913 úspěšný let pěti zeměmi na trase Německo - Belgie - Francie - Anglie - Nizozemí, je nyní ve sbírkách žacléřského muzea a na výstavu v Přerově byl zapůjčen jako nesoutěžní model.