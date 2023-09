/GALERIE/ Pro přerovské profesionální hasiče to byla první zahraniční mise. I když měli zkušenosti s likvidací rozsáhlého požáru v Hřensku a zasahovali i při tornádu na jižní Moravě, rozsah katastrofy v Řecku je překvapil. Když měli srovnat, zda byl pro ně náročnější zásah při povodních nebo požárech v Řecku, odpověděli shodně - likvidace ohně byla horší.

Hasiči z přerovské stanice bojovali s požáry v Řecku. | Foto: Deník/HZS Olomouckého kraje

„Určitě jsem nečekal to, co jsem pak viděl v reálu. V našich podmínkách takové požáry neznáme. Při korunovém hoření letí oheň korunami stromů, rychle vás to obklíčí a dostane do pasti,“ líčí hasič - strojník Jan Čtvrtníček.

Z požáry zasaženého Řecka se společně se svými třemi kolegy vrátil počátkem září. V ohnivém pekle strávili perných osm dní. Přerovští hasiči zasahovali v pevninské části Řecka - u města Alexandroupoli, vzdáleného asi dvacet kilometrů od tureckých hranic. Postupně vyjížděli na několik míst - do obcí Dadia, Kotronia a Giannouli.

Nocovali na základně v Provatonas. „Často jsme museli opustit místo, kde jsme zasahovali, zvolit ústup a zaujmout obranné postavení někde jinde,“ popisuje velitel družstva Stanislav Jemelík. Přerovský odřad byl součástí segmentu, který měl k dispozici tři velkokapacitní cisterny, šest menších a tři čtyřkolky.

Špičkové vybavení měla na místě i záchranka. „Záchranáři stáli s velkým vozem u obce Dadia, ale měli i čtyřkolku, se kterou za námi jezdili, pokud měl někdo nějaký zdravotní problém - třeba, když bylo nutné propláchnout oči, ošetřit drobné popáleniny a puchýře nebo vytáhnout trny,“ podotýká Jemelík.

Zdroj: Deník/VLP ExternistaPráce na likvidaci požárů probíhaly od časných ranních hodin až do večera. „Jídlo nám většinou dováželi, ale na odpočinek moc času nebylo. Do tmy jsme pracovali, ale když jsme zasahovali při ochraně vesnic, byli jsme na nohou až do dvou do rána,“ dodává.

Nejdramatičtější byla ochrana vesnice Giannouli, kterou oheň přímo ohrožoval. Lidé sice byli evakuováni, ale někteří obyvatelé přesto zůstávali, protože nechtěli opustit svá hospodářství. V době, kdy přerovští hasiči přijeli na místo, už v této části Řecka lehlo popelem 73 tisíc hektarů.

„Veškeré síly jsme soustředili na ochranu vesnic, obydlí a farem se zvířaty. Zachraňovali jsme kozí farmu, ale přemísťovali třeba i želvy - jejich výskyt nás překvapil, protože jsme byli asi padesát kilometrů od moře,“ říká Stanislav Jemelík.

Likvidace ohnisek často vypadala beznadějně. Když přijížděli k městu Alexandroupoli, byly požáry tak rozsáhlé, že projížděli třeba třicet kilometrů spálenou krajinou.

„Oheň jsme vytlačili a šel za kopec, ale když jsme přišli na stejné místo druhý den a mysleli si, že bude všechno v pohodě, vítr se zase obrátil a požár se vracel z druhé strany. Druhý den tedy všechno začalo nanovo,“ líčí boj s ničivým živlem hasiči.

Také zkušený velitel čety Pavel Bernhauer přiznává, že se s takovým rozsahem požáru za své praxe nesetkal. I on považuje za limitní situaci obranu obce Giannouli. „Oheň se na nás hrnul a ve srovnání s tím, co jsem do té doby zažil, to mělo nečekaně rychlý nástup. Prach i kouř byly velmi intenzivní,“ vzpomíná.

Přerovští hasiči získali v Řecku cenné zkušenosti. Profesní i lidské. Místní lidé se chovali pohostinně a byli za pomoc rádi. V některých obcích jim dokonce donesli kávu a občerstvení. Domluvili se většinou anglicky, ale v některých vesnicích je překvapila i ruština.

Zdroj: Deník/VLP Externista„I když máme průpravu z požárů třeba na Libavé, nedá se to s tím, co jsme zažívali tam, vůbec srovnat. U nás je vydatnost hydrantové sítě zcela jiná než v kopcovitých svazích Řecka,“ míní Jan Čtvrtníček.

Český tým u Řeků bodoval i s jednou „vychytávkou.“ Do akce nasadil motykohrábě, s jejichž pomocí se dařilo zbrzdit plameny za hranicí požáru. „Bez dřiny to ale nejde, tu nahradit nejde, když máte kopat sto metrů ve skalnatém terénu. Řekové si motykohrábě fotili, byli z toho nadšení,“ popisuje Jemelík.

Postupy řeckých hasičů při zásazích jsou podle něj jiné. „Nemají dost hasičů a tomu se musí přizpůsobit i taktika. Mají problémy s nedostatkem vody. Chrání tedy především vesnice a statky,“ zmiňuje.

Přerovští profesionální hasiči podle svých slov vyjížděli na misi s cílem pomáhat a získat nové zkušenosti. „Neváhali jsme ani chvíli. Když přišla SMS zpráva, okamžitě jsme zareagovali. Brali jsme to tak, že se podobná zkušenost už nemusí opakovat. Jeli jsme na zkušenou do světa, vzali buchty a jeli,“ směje se Jemelík.

Hasiči získali cenné zkušenosti

I pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje je nová zkušenost přerovských kolegů cenná. „Pro sbor je účast našich hasičů na zahraničních misích obrovským přínosem. Vrátí se a své zkušenosti předávají dalším kolegům. Vyhodnocujeme taktiku nasazení i techniku, co se osvědčilo, a co ne,“ oceňuje krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Stejně to vnímá i šéf přerovských hasičů Miroslav Čoček. „Jsem velice rád, že jsme do toho odřadu mohli být zařazeni a hrdý na to, že tam kluci odvedli kus dobré práce a udělali dobré jméno Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Teď se budeme snažit, aby ty nabyté zkušenosti, které jsou neocenitelné, předávali dál. Požáry lesů jsou čím dál častější, chceme na to být připravení a umět reagovat,“ uzavírá.