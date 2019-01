LIPNÍK NAD BEČVOU - Hrubou stavbu už má objekt, v němž najde v příštím roce zázemí minipivovar v Lipníku nad Bečvou. Nejmenší pivovar v přerovském regionu svůj provoz zahájil už před třemi lety.

Minipivovar se vejde do této budovy. | Foto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Minipivovar se stěhuje do většího a chce vyrábět i dvanáctistupňové pivo

Výčepní pivo dosud vaří ve stísněných prostorách v blízkosti lipnického náměstí. Příští rok však rozjede výrobu v nové budově s větší varnou, která pivovaru umožní rozšíření výroby i sortimentu.

„V současné době vaříme jedenáctistupňové nefiltrované pivo s názvem Lipnický ležák a o Vánocích a Velikonocích třináctistupňový polotmavý speciál zvaný Lipnický ležák sváteční,“ upřesnil Radek Sekanina, jeden z majitelů Prvního soukromého pivovaru společenského, jehož název připomíná jeden z prvních lipnických pivovarů, založený v roce 1886.

Majitelé současného pivovaru tak před třemi lety navázali na pivovarskou tradici, která ve městě vyhasla před devadesáti lety. „Chtěli jsme tuto tradici obnovit,“ vysvětlil i za Pavla Adámka, s nímž pivovar vlastní, Radek Sekanina.

Nový pivovar se v současné době staví zhruba dvě stě metrů od místa, kde se v minulosti vařil pěnivý mok. „Po přestěhování do nových prostor plánujeme rozšíření výroby. Dnes máme roční výstav piva kolem jednoho sta hektolitrů, do budoucna bychom chtěli produkovat až tři tisíce hektolitrů. Po našem pivu je totiž momentálně taková poptávka, že ji nemůžeme uspokojit,“ řekl Radek Sekanina.

Majitelé lipnického pivovaru počítají v nových prostorách také s rozšířením sortimentu. „Chtěli bychom začít s výrobou dvanáctistupňového ležáku světlého i tmavého,“ doplnil Sekanina.

Zda budou majitelé v budoucnu stáčet i do lahví, to prý ukáže až čas. „Na tento záměr bychom potřebovali novou výrobní linku, a to je otázka velkých investic. Už rozjetí nové provozovny nás bude stát určitý obnos, neboť musíme zakoupit novou varnu a také technologii. Naše další nabídka pro zákazníky se proto bude odvíjet od toho, jak budeme v budoucnu prosperovat,“ vysvětlil Radek Sekanina.