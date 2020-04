S uvolněním vládních opatření přichází i naděje - a v Přerově dnes stejně jako v jiných městech pomáhá i prodej „přes okno.“

„V současné době je sudová linka opět v provozu, protože se otevřela spousta oken a rychlých občerstvení a lidé možnosti koupit si pivo do kelímku využívají. Sudové pivo tedy zase stáčíme a věříme, že už od května pojedeme naplno,“ popsal ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Dvouměsíční výpadek hostinských zařízení se ale podle něj výrazně promítne do tržeb.

Provoz dnes v přerovském pivovaru funguje za zpřísněných hygienických opatření a krize měla dopad i na zaměstnance.

„Každému měříme u vstupu teplotu, a pokud je zvýšená, posíláme ho domů. Opatření platí i pro návštěvníky pivovaru, kteří mohou vstoupit do areálu pouze na povolení sládkové. Dezinfekce a roušky jsou samozřejmostí. Zaměstnanci v provozech, které nebyly využity, byli na šedesáti procentech mzdy, někteří pracovali z domu,“ řekl.

Zubrfest nebude, Dočesná možná

Kvůli koronavirové pandemii se letos neuskuteční ani kulturní akce, které každoročně oživily dění ve městě a do areálu přitáhly tisíce návštěvníků.

V dubnu se každý rok slavily narozeniny pivovaru, červen zase patřil Zubrfestu. Obě akce byly zrušeny.

„Ještě si necháváme rezervu na Dočesnou, která bývá vždy na konci prázdnin. Velkým akcím ale tato doba nepřeje, takže ji raději oželíme. Vše bude záležet na tom, jak rychle se budou opatření uvolňovat,“ poznamenal Tomáš Pluháček.

Neukázněné hosty rozháníme rukama

Hospodští a stánkaři chtějí zákazníkům jejich oblíbený pěnivý mok dopřát, a tak většina z nich nabízí pivo přes okno.

„Není to na velký výdělek, ale pomáhá nám to přežít. Pomalu se dostáváme do obrátek, a protože byly teplé dny, jsme na padesáti procentech tržby,“ řekl jeden z přerovských provozovatelů Marek Dostál.

Podle něj se návštěvníci chovají ukázněně a dodržují všechna hygienická opatření.

„Vyzkoušel jsem si to na hospodě U Rybníčka v Rokytnici, kde jsme dali stůl do dveří. Lidi přistupují po jednom a jsou dva metry od sebe,“ popsal.

Pivo koupí přes okno i zákazníci u stánků U Tenisu nebo na Laguně.

„Drží nás to nad vodou, i když máme dvojnásobnou práci a některé neukázněné hosty rozháníme rukama. Namalovali jsme čáry, všude jsou pásky a hlídáme rozestupy. Teď už jsme si zákazníky vycvičili, takže opatření dodržují,“ shrnula majitelka Bašty U Dokládalů na Laguně Leona Dokládalová.

Zájem rodin s dětmi, ale i cyklistů, kteří s oteplením vyrážejí do přírody, je podle ní značný.