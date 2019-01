Nepříjemnou zprávu pro milovníky pěnivého moku má přerovský pivovar Zubr. Od února se chystá zdražení piva - a to zhruba o 70 haléřů až korunu za pivo. Důvodem je nejen špatná úroda chmele v loňském roce, ale i nárůst ceny elektřiny.

Oslava narozenin pivovaru Zubr | Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel

„Nepříznivá úroda chmele v loňském roce, která byla v Tršické oblasti v Kokorách na padesáti procentech obvyklého stavu, se promítla i do cen. Není to ale jediný důvod - nechceme kvůli růstu cen elektřiny omezovat dobu ležení, takže i ceny energií se do zdražení promítnou,“ vysvětlil ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Dalším faktorem je zvýšení mzdových nákladů.

255 tisíc hektolitrů

Loňská sezona byla pro přerovský pivovar úspěšná a o tři procenta navýšil tuzemský prodej sudového piva. Celkově se čepované pivo podílí na tuzemském výstavu šedesáti procenty.

Potvrdil se i trend vzrůstající obliby plechovek, které částečně nahradily skleněné láhve. Celkový výstav pivovaru Zubr dosáhl 255 tisíc hektolitrů piva.

„Přes všechny problémy, které na trhu jsou, jsme zvýšili prodej čepovaného piva o tři procenta, což je v době, kdy dochází k přesunu konzumace z restaurací a barů do domácího prostředí, velký úspěch,“ zhodnotil ředitel.

Plechovkové je v kurzu

Pivaři dnes podle něj preferují plechovkové pivo.

„K rostoucímu prodeji plechovek, který se zvýšil o patnáct procent, přispěla i nová balicí linka na plechovky, spuštěná v roce 2017. Umožňuje značnou variabilitu balení i potisků,“ zmínil.

Výměna systému filtrace

Pivovar chce v investicích pokračovat i v letošním roce.

„Zahájili jsme výměnu systému filtrace, která bude letos dokončena. Investice nám přinese nejen úsporu energií, ale především další zvýšení kvality. Jedním z hlavních benefitů pro naše konzumenty bude prodloužení trvanlivosti piva,“ poznamenal Tomáš Pluháček.

Celková rekonstrukce filtrační stanice probíhá za provozu a náklady činí přes 25 milionů korun.

Úspěchy doma i v zahraničí

Přerovský pivovar loni uspěl na prestižních degustačních soutěžích, a to doma i v zahraničí.

„Naší jedničkou byl jednoznačně Zubr Grand, který se stal absolutním vítězem Pivexu a na Českém pivu získal titul nejlepšího jedenáctistupňového ležáku. Kvalitu potvrdil i ležák Zubr Premium, který ovládl kategorii Bohemian-Style Pilsner na mezinárodní degustační soutěži European Beer Star 2018,“ shrnula úspěchy sládková pivovaru Nataša Rousková.

I v tomto roce se mohou těšit návštěvníci na oblíbené kulturní akce v areálu pivovaru. Sezonu zahájí 26. dubna narozeninové oslavy, zábavou nabitý Zubrfest přivítá fanoušky 15. června a poslední prázdninová sobota, která připadne na 31. srpna, pak bude patřit Dočesné se Zubrem.