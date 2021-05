Návrat hlásí Přerovské pivní slavnosti, které se konaly vždy v květnu v areálu výstaviště. A organizátor Jaroslav Urbanec vysvětluje, proč se je i přes řadu omezení rozhodl uspořádat - i když v jiném termínu a s obavami, že na akci prodělá.

„Je to naše dítě v kolébce, které jsme si mysleli, že budeme opečovávat, ale pandemie nás zarazila. Pro nás je to srdcová záležitost, a pokud by se letošní ročník zase nekonal, možná by na tuto akci lidé zapomněli. Jak se říká - sejde z očí, sejde z mysli,“ shrnul hlavní důvody.

V minulých letech vystoupily na Přerovských pivních slavnostech třeba kapely No Name, Chinaski, Slza, ale také skupiny Katapult, Argema či známý slovenský raper Majk Spirit. Lidé mohli ochutnat pivo z produkce pěti desítek malých i větších pivovarů. Součástí akce byl i festival gulášů.

Akce bude jednodenní

„Letošní ročník, který se uskuteční 31. července, bude devátý a ten desátý v příštím roce si už, alespoň doufám, užijeme s velkou slávou. Pokud tedy do Česka opět nedorazí nějaká mutace covidu a nezhatí nám naše plány,“ nastínil Jaroslav Urbanec. Pořadatelé už jednají s účinkujícími a posluchače by letos měly potěšit například kapely Wohnout, Visací zámek nebo Reflexy. Akce bude jednodenní.

Pivo by mělo téct proudem tak, jako v minulých letech, kdy se zde čepovalo na pět desítek různých značek. „Festival je založený na regionálních pivovarech, kterým chceme pomoci. Obáváme se ale toho, že tak třetina z nich ani neotevře,“ zmínil.

PIVNÍ SLAVNOSTI V ROCE 2018. PŘIPOMEŇTE SI JE

Počkáme na noty shora

Pořadatelé jsou připraveni i na to, že bude nutné zajistit u vstupu na výstaviště stan na kontrolu antigenních testů a covid pasů.

„Vyčkáváme, jaké noty přijdou shora. Na našich akcích máme ale vždy k dispozici zdravotníky, takže pokud přijde na věc, postavíme speciální stan na tyto kontroly. Brány výstaviště se otevřou 31. července v 15 hodin a akce potrvá až do půlnoci,“ upřesnil.

Další akce na výstavišti?

Na přerovském výstavišti se chystají i jiné akce. „Kromě pravidelných chovatelských výstav se konají i bleší trhy, burzy exotického ptactva, ale lidé mohou zavítat i do zahradního centra, které se bude rozšiřovat,“ upřesnil Jan Valter ze společnosti Norsol.

Alespoň jednu akci chce v létě uspořádat také přerovský pivovar Zubr, do jehož areálu v minulosti proudily davy návštěvníků nejen na každoroční oslavu narozenin, ale i na červnový Zubrfest a nebo Dočesnou na konci prázdnin. Tu poslední si posluchači užili v roce 2019 s kapelou Buty. Na Zubrfest dorazilo v červnu 2019 pět tisíc lidí a vypilo se 23 tisíc půllitrů piva.

Pivovar chce akci pro lidi

„Narozeniny i Zubrfest jsme letos kvůli pandemii odpískali, ale snad už spěje vše k lepšímu začátku. Chtěli bychom alespoň na den otevřít areál pivovaru a uspořádat akci u příležitosti návratu do normálního života. Ve hře jsou termíny 21. nebo 28. srpen, které ještě upřesníme,“ uvedl ředitel přerovského pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Podobně jako ostatní organizátoři kulturních akcí pod širým nebem čeká i pivovar na to, jaká budou pravidla pro konání. „Záleží na státu, jakou podobu bude mít covid pas, který bude nutné předložit pro konání všech kulturních a sportovních akcí - kontrolu u vstupu jsme samozřejmě schopni zajistit,“ dodal. Přesný program i seznam účinkujících budou znát pořadatelé až v červnu.

V Hranicích vyčkávájí

Kulturní akce by chtěli přes léto rozjet také na Staré střelnici v Hranicích, kde zatím vyčkávají na podmínky od státu. „O pořádání prázdninových akcí - koncertů nebo divadel uvažujeme, ale dáváme tomu čas do konce května, kdy budou jasnější pravidla pro konání,“ uzavřela Karla Vlasáková, manažerka kultury na Staré střelnici.