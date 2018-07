Pivní slavnosti oživily Horní Moštěnici již podvanácté

Příjemné letní počasí, výběr ze čtrnácti druhů piv i večerní koncert oblíbených kapel Spocená uklízečka a Forum. Tak by se dal v kostce shrnout již dvanáctý ročník Pivních slavností, které se uskutečnily v sobotu 7. července v zámecké zahradě v Horní Moštěnici.

U stánků se čepovala nejenom piva klasická, ale i speciální.

„Letos zde máme 14 druhů piv, každý rok se snažíme výběr pěnivého moku obměňovat. Dnes zde milovníci piva například mohou mimo jiné ochutnat také novinku z přerovského pivovaru,“ prozradila za pořadatele Alena Vránová z místního sboru dobrovolných hasičů.

Každý, kdo v sobotu dorazil do areálu, obdržel u vchodu seznam pivovarů. Během odpoledne pak mohli zájemci seznam vrátit doplněný o pivovar, jehož výrobky by zde chtěli ochutnat v příštím roce.

Slavnosti tradičně pořádali místní dobrovolní hasiči. Na počátku všeho byl nápad uspořádat takovou akci, která by v obci otevřela letní sezonu.

„Myšlenka, pořádat pivní slavnosti vznikla v době, kdy se v obci nekonalo mnoho akcí. My jsme chtěli zavést nějakou novou, tradiční akci, která by se konala na začátku léta,“ vysvětlila Alena Vránová s tím, že sem každoročně dorazí stovky lidí.



Pivní slavnosti si nenechali ujít nejenom místní, přijeli také z Přerova.

„Na slavnosti jsem do Moštěnice dorazil poprvé. Dozvěděl jsem se o tom vlastně náhodou, a to když jsem zde minulou neděli vystupoval. Myslím si, že myšlenka je to parádní a atmosféra se mi líbí. Je tu na výběr hodně piv, dokonce i slovenské,“ prozradil například osmatřicetiletý Lukáš Šedý, který s dcerou přijel na kolech z Přerova.

Pan Jaroslav dorazil na akci také z Přerova.

„Myslím, že letos jsem tu s rodinou popáté. Nabídka piv se mi líbí. Večer, až bude hrát Spocená uklízečka, si s rodinou zatančíme. Mám to tady rád, je tu vždy super atmosféra,“ popsal.



Vedle několika druhů pěnivého moku, si mohli návštěvníci zámecké zahrady vychutnat také vyhlášená žebra i jiné dobroty z grilu.



Dobrovolní hasiči mysleli také na nejmenší návštěvníky, pro které bylo připraveno mimo jiné malování na obličej.