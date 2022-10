„Jde o to, že jak Jakub Jüngling, tak Barbora Punge Puchalská byli ve volbách „skokani“. Chtějí se naplno věnovat své profesi. Jakub Jüngling provozu kavárny a bistra, Barbora Punge Puchalská překladatelské činnosti a výuce na gymnáziu. Respektuji čelo kandidátky a plně podporuji Jaroslava Krejčího, který byl na kandidátce druhý a je i druhým náhradníkem,“ uvedla lídryně Pirátů a nově zvolená zastupitelka Lenka Jüngling.

Piráti obsadí v přerovském zastupitelstvu celkem tři křesla. Třetím zastupitelem za tuto stranu je právník a vysokoškolský pedagog Petr Dostalík.

„Žádné další změny v našich řadách nebudou. Chceme být konstruktivní opozicí, která bude podávat kvalitní návrhy a pracovat na klíčových věcech pro Přerov. Důležité je pro nás také komunikovat s lidmi a občany, aby věděli, co se na radnici děje,“ shrnula Lenka Jüngling.

Přerovského primátora zvolí příští týden, jeden zastupitel se už vzdal mandátu

Změna i u ANO

Ke změně ještě před ustavující schůzí zastupitelstva došlo i uvnitř hnutí ANO. V úterý 11. října se svého mandátu v zastupitelstvu vzdala také Alice Kutálková, která měla na kandidátní listině hnutí ANO devátou pozici. Její místo by měl podle výsledku voleb obsadit Pavel Huťka.

Odchody zastupitelů z pozic nejsou v Přerově ničím neobvyklým, většinou k nim ale dochází až v průběhu volebního období.

„Vzdání se mandátu před ustavujícím zastupitelstvem není v Přerově vůbec běžné. Naposledy tato situace nastala před dvaceti lety - v roce 2002 se vzdal svého místa tehdejší tajemník magistrátu Jiří Bakalík, kterého nahradila jeho stranická kolegyně z KDU-ČSL Marta Valenčíková,“ vzpomněla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

„Důvody, proč se zvolený zastupitel rozhodne své místo uvolnit dalšímu kandidátovi v pořadí, nám v oficiální žádosti nikdo nesděluje. Dozvídáme se to někdy až mimo úřední zápis. Většinou to jsou zdravotní důvody, velké pracovní vytížení, nebo střet zájmů – třeba v případě, že zastupitel pracuje na magistrátu. Někdy je důvodem i to, že byl kandidát na kandidátce umístěn na takzvaně nevolitelné místo, pak získal nečekanou podporu voličů, ovšem se svým působením v zastupitelstvu nepočítal,“ uzavřela Lenka Chalupová.