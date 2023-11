Lídryni přerovských Pirátů Lenku Jüngling, která rezignovala na svůj mandát, nahradí v křesle zastupitele šestadvacetiletý Vojtěch Nezval.

Pirát Vojtěch Nezval (na snímku) nahradí v křesle zastupitelku Lenku Jüngling. Ta na funkci rezignovala z osobních důvodů. | Foto: archiv Piráti, se souhlasem

„Rezignace zastupitelky Lenky Jüngling mi byla doručena v pátek 24. listopadu. Její nástupce už obdržel osvědčení o získání mandátu a na nejbližším jednání zastupitelstva, které se koná 4. prosince, složí zákonem daný slib,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Vojtěch Nezval v Přerově působí jako člen komise pro majetkové záležitosti, v rámci Olomouckého kraje pak pracuje v komisi pro dopravu. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval andragogiku se specializací na personální rozvoj a od roku 2017 je zaměstnán ve společnosti, zabývající se mimo jiné prodejem náhradních dílů na čerpadla a průmyslová zařízení.

V zastupitelstvu se chce zaměřit na péči o životní prostředí, kulturu, zefektivnění dopravy nebo hospodárné zacházení s veřejným majetkem.

„Stejně jako má předchůdkyně se chci i já věnovat tématu využití bývalého hotelu Strojař tak, aby zde vzniklo dostupné a důstojné bydlení a lokalita se stala chloubou města. Jsem připraven prosazovat témata, která trápí mladé lidi a být jejich spojkou s městem. Fakt, že budu nejmladší v zastupitelstvu, proto vnímám jako výhodu,“ řekl nový zastupitel Nezval.

Jeho předchůdkyně, čtyřiatřicetiletá Lenka Jüngling, která rezignovala z osobních důvodů, byla rovněž nejmladší členkou zastupitelstva. Z Přerova odchází za novou pracovní nabídkou v zámoří. „Byla mi nabídnuta příležitost budovat jógovou školu v zámoří, kde bych měla možnost věnovat se naplno tomu, co mě dělá šťastnou. Nebylo to lehké rozhodování, protože si plně uvědomuji, kolik důvěry a naděje do mě voliči vložili. Bylo by ale nezodpovědné si mandát ponechat, aniž bych jej mohla naplno vykonávat,“ vysvětlila.

Tento týden se očekává také rezignace dalšího zastupitele - Michala Záchy z ODS, který je obviněný z ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Ten už rezignoval k 30. listopadu na místo uvolněného radního. Jméno náhradníka by mělo být známo do 4. prosince.