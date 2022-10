Koaliční jednání v Přerově nabrala rychlý spád a už teď je jisté, že ve vedení radnice opět usednou zástupci hnutí ANO a ODS. Jak pevná je to dohoda?

Se zástupci strany Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti jsme se sešli už v sobotu večer po sečtení volebních výsledků. Dohodli jsme se, že budeme vést koaliční jednání společně. Máme memorandum o spolupráci a řekli jsme si, že vítěz voleb bere křeslo primátora. Na tom panuje s ODS shoda.

Už máte jasno v tom, kdo obsadí křesla náměstků?

To je zatím předčasné, ustavující schůze zastupitelstva bude v polovině října. Samozřejmě, že bychom rádi nechali platformu, jaká tady je - tedy tři náměstky a uvolněného radního, protože si myslím, že doprava je v Přerově velké téma a kolega Tomáš Navrátil se mu věnoval dobře. Spolupráce města s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic je u velkých dopravních staveb nezbytná. O jménech konkrétních náměstků jsme ale zatím nemluvili. Chceme přibrat do koalice ještě dalšího partnera a je otázka, jak bude silný, a co si řekne. Naše vyjednávací pozice s ODS by měla být silná už tím, že máme nadpoloviční většinu, takže by nás neměl koaliční partner nijak zaskočit nadměrnými požadavky.

Jak hodnotíte výsledky komunálních voleb v Přerově? V zastupitelstvu končí STAN, komunisté, u voličů propadli také sociální demokraté. Naopak SPD výrazně posílila…

U sociálních demokratů mě to, že neuspěli, mrzelo i na parlamentní úrovni, protože je to tradiční strana, která vyvažuje politické prostředí. Svou úlohu zde má pravice a svou úlohu má i levice. To, že utrpěla ČSSD ztrátu v našem městě, jsem ale očekával, protože nemít kompletní kandidátku, je obrovský hazard. V momentě, kdy mají sedmadvacetičlennou kandidátku a přijde sto voličů, kteří chtějí volit jen ČSSD a zakřížkují tuto stranu, tak při plném počtu kandidátů získávají 3 500 hlasů, ale takto jen 2 700. Takže se už jen tím poškodili. Výsledek SPD se dal také očekávat. Je to důsledek radikalizace společnosti, protože vláda nezvládá problematiku energií a zastropování cen přišlo neskutečně pozdě. Společnost se radikalizuje - a to nahrává SPD. Nahrálo to samozřejmě i nám jako opozičnímu hnutí.

V komunálních volbách v Přerově slavíte triumf - podařilo se vám získat historicky nejvyšší počet křesel zastupitelstvu - celkem čtrnáct. Jaké cíle si jako budoucí primátor dáváte?

Když jsem šel do voleb, velmi jsem zvažoval, jestli vezmu pozici lídra. Deklaroval jsem předem, že v případě úspěchu budu chtít křeslo primátora, a že zůstanu, pokud to půjde, zároveň i poslancem. V současné době jsem jediný poslanec za Přerov, když neberu kolegu Mariana Jurečku, který má kancelář v Olomouci. Vnímám to jako službu městu a snažím se za město lobbovat. Pracuji s velkým nasazením a zvládal jsem dělat poslance i náměstka hejtmana. Budu tedy s velkým nasazením pracovat i teď.

Kdybyste se přece jen musel rozhodnout mezi poslancem a primátorem, co byste si vybral?

Kdybych k tomu rozhodnutí musel dojít, zůstal bych věrný Přerovu.

Předvolebními slogany se to v ulicích jen hemžilo. Nakolik reálné je naplnit tyto vize? Co byste chtěli posunout, dokončit, změnit?

Pokud budu zvolen primátorem, chtěl bych se pravidelně setkávat se šéfy městské i republikové policie, být v kontaktu s hasiči a všemi složkami Integrovaného záchranného systému. Budu se snažit být maximálně v terénu, takže cokoliv závažného se bude dít, chtěl bych být u toho. Chtěl bych být akční a určitě nebudu sedět jen v kanceláři.

Palčivým tématem Přerova je nedostatek cenově dostupných bytů pro mladé rodiny nebo otázka bývalého hotelu Strojař. Máte vizi, jak se Strojařem naložíte?

Je potřeba říci, že Přerov má 1 200 svých bytů. Dělala se pasportizace s tím, že některé jsou v nevyhovujících lokalitách, ale pořád jich má město dost na to, aby se začaly opravovat - a to se už děje. Už nyní se spravuje patnáct městských bytů.

Rekonstrukce hotelu Strojař je o obrovských penězích, v podstatně nevratných - jen uvedení Strojaře do provozu bylo vyčísleno na 104 milionů korun. Samotná oprava komplexu by stála několik stovek milionů, takže si musíme určit investiční priority města. Pokud bychom totiž do takové obrovské investice šli, za dva za tři roky naše investiční možnosti končí. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje a za mě bylo nejlepší, kdyby byla podmínkou demolice. Ideální by bylo, kdyby nějaký silný developer objekt zdemoloval a postavil tam v souladu s městským architektem bytový dům pro účely bydlení. Šel bych tedy touto cestou. Nejsem si jistý tím, že by tam město mělo postavit sociální nebo malometrážní byty, a pak je pronajímat. Na to bych využil městské byty.

Jak hodláte řešit otázku bezpečnosti?

Chtěl bych se bavit o tom, jestli je reálné navýšit rozpočet městské policii tak, aby v ulicích města přibyli strážníci. Důležití jsou i asistenti prevence kriminality a jejich případné posílení.

Doprava je v Přerově alfou a omegou. Které stavby hodláte jako budoucí první muž radnice urychlit?

Jsem spokojený s tím, že se za poslední roky podařilo v Přerově realizovat nejen velké silniční, ale i železniční stavby. Do Přerova se investovalo tolik peněz, co do žádného jiného města. Postavil se úsek D1 Lipník - Přerov, stavba úseku Říkovice - Přerov by měla konečně začít letos. Věřím také, že se brzy propojí Přerov s Olomoucí dálnicí D 55. První stavba Olomouc - Kokory by měla začít na podzim, druhá etapa za rok. Když všechno dobře půjde, tak tady máme za pět let dokončenou dálnici Přerov - Olomouc a dokončenou i D1. Přerov by tedy mohl být dopravně vyřešen, protože se ještě letos zprovozní také průpich.

Jaký chcete být primátor? Zvažujete, že obnovíte pravidelná setkávání s občany Z očí do očí, která kdysi zavedl bývalý primátor Přerova Vladimír Puchalský?

Vladimír Puchalský byl v mnoha ohledech vzor, takže platformě setkávání s občany se určitě nebráním.

V předvolební kampani jste slibovali nejlevnější teplo v České republice. Je to reálné?

Ceny elektřiny a plynu nejsme schopni změnit, ale co se týče tepla, můžeme v Přerově jeho cenu ovlivnit. Máme desetiletou smlouvu s dodavatelem tepla, společností Veolia, která se řídí kalkulačním vzorcem nebo dohodou. Kalkulační vzorec vychází opravdu tak, že máme nejlevnější teplo v České republice. Dělal jsem si kalkulaci i na příští rok a k dramatickému zvýšení nedojde. Můžu tedy lidi uklidnit, že i když je bude drtit cena elektřiny a plynu, tak aspoň teplo, pokud jsou napojeni na centrální zásobování, budou mít levné.