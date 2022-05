Petr Vrána po vyhraných volbách hnutí ANO před lety sklidil kritiku za to, že se funkce primátora neujal.

„Tehdy byla jiná situace, byli jsme v politice nováčci a na křeslo primátora šel logicky Vladimír Puchalský, který znal perfektně chod úřadu. Za ty roky už ale všichni naši radní získali politické ostruhy a v případě vítězství se budu o post primátora ucházet,“ uvedl Petr Vrána.

Piráti: Využít obrovský potenciál Přerova

V Přerově ve středu odstartovali předvolební kampaň Piráti, a to symbolicky před zchátralým hotelem Strojař. Do voleb jdou s heslem „Odvaha změnit Přerov.“ Kandidátkou na primátorku je Lenka Jüngling, na dalších místech jsou učitel Jaroslav Krejčí a logistik Vojtěch Nezval.

„Místo stavění vzdušných zámků musíme začít řešit roky ignorované problémy města. Jdeme využít obrovský potenciál, který Přerov má,“ řekla Lenka Jüngling.

Piráti chtějí také dotáhnout do konce debatu o Strojaři a postavit zde multigenerační bydlení, ať v rámci rekonstrukce nebo v úplně nové budově, která by na místě mohla vzniknout.

ODS vlastní cestou

Novinkou podzimních komunálních voleb je samostatná kandidátka opoziční koalice Společně pro Přerov (SpP), která se tentokrát nespojí s Piráty.

V první pětce kandidátky Společně pro Přerov jsou známá jména - Jan Horký, zastupitelé Helena Netopilová a Pavel Ondrůj, na čtvrtém místě je „občan“ Martin Čechál, známý z diskusí na jednání zastupitelstva.

Samostatně bude v Přerově kandidovat také druhá nejsilnější strana - ODS.

„V Přerově jsme koalice nikdy neměli, takže i teď půjdeme vlastní cestou,“ vysvětlil to Michal Zácha, předseda místního sdružení ODS. Do voleb půjde jak on, tak první náměstek primátora Petr Kouba. Volební sněm, který má posvětit kandidátní listinu ODS, se uskuteční 31. května.

Lidovci s "topkou" společně

Koaliční smlouvu o předvolební spolupráci podepsaly v Přerově dvě strany - KDU-ČSL a TOP 09. „Do voleb tedy půjdeme opět společně,“ potvrdil lídr kandidátky Tomáš Dostal. Dvojkou je Zdeněk Navrátil z TOP 09.

Změnu na pozici lídra hlásí uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, které minule získalo čtyři křesla v zastupitelstvu.

Radka Pospíšilíka vystřídá na pozici jedničky František Jan Hrabina. „Dozrál čas, abych předal žezlo, v mém případě je to hlavně z časových důvodů,“ zdůvodnil to Radek Pospíšilík, který bude kandidovat v první desítce.

Personální obměny a odchody se v minulých letech dotkly několika stran, které usedly v zastupitelstvu. Například KSČM, ze které vystoupila její dlouholetá členka Ludmila Tomaníková. Ta už na podzim kandidovat nebude.

Z ODS se zase rozloučil Marek Dostál, kterého odstavila z křesla radního obžaloba z údajného sexuálního nátlaku. Dostál se rozhodl založit vlastní hnutí a do komunálních voleb půjde. Lídrem kandidátky SPD pro nadcházející volby je Dan Chromec, KSČM jde do voleb s lídryní Věrou Vránovou.