Pětinásobné zvýšení daně z nemovitosti by pro řadu místních podnikatelů bylo likvidační. Mnozí už dříve upozorňovali na to, že jsou ve složité situaci - pociťují nejen dopady pandemie, ale doléhá na ně i energetická krize.

Například kojetínská firma Evila se zaměřením na výrobu textilní galanterie, která ročně zaplatí daň z nemovitosti ve výši necelých 100 tisíc korun, by musela od ledna 2023 uhradit téměř půl milionu.

„Každá z firem řeší svůj dílčí velký problém. U nás je to třeba dovoz polyesteru z Asie, kdy se ceny kontejnerů vyšplhaly prakticky na desetinásobek. Obrovský nárůst je na ceně materiálu. Situace není vůbec lehká,“ přiblížila už dříve jednatelka společnosti Eva Štastníková.

Firmám také vadilo, že byly vybrány pouze subjekty, které jsou podle územního plánu v zónách pro podnikání, to znamená těžký průmysl, drobná výroba, skladování nebo zemědělská výroba.

Po volbách, které skončily vítězstvím strany starosty Leoše Ptáčka Kojetín 2022, se ale nová radniční koalice opírá i o hlasy ODS a „přeběhlíků“ z KDU-ČSL a ČSSD. Ti s vyhláškou nesouhlasili a tak se podařilo najít konsensus.

„Dohodli jsme se, že vyhlášku, kterou jsme schválili na červnovém zastupitelstvu, kompletně zrušíme. To znamená, že se v příštím roce tato zvýšená daň nevybere. Je to součástí koaliční dohody,“ konstatoval starosta města Leoš Ptáček.

Proti zvýšení byla ODS i lidovci

Nezvyšovat pětinásobně daň z nemovitosti navrhovalo při povolebním vyjednávání místní sdružení ODS.

„Prosazovali jsme zrušit zvýšení daně z nemovitosti a vést nová jednání o podobě této daně tak, aby se to nedotklo živnostníků a malých firem. Nemáme problém s nadnárodními firmami, pokud by to bylo ve prospěch Kojetína,“ uvedl Arnošt Petružela, který kandidoval jako nezávislý za ODS a má usednout v křesle místostarosty.

Výhrady proti zvýšení daně z nemovitosti měli i zástupci KDU-ČSL, která je po volbách v Kojetíně druhou nejsilnější stranou. Hlasy proti se ozývaly i z řad ČSSD.

„Už dříve jsme navrhli revizi této vyhlášky s tím, že jsme požadovali vypustit problematický bod, který se týkal navýšení koeficientu na pětinásobek. Mrzí mě, že tento návrh, který jsme podávali na jednání zastupitelstva, nebyl přijat. Mohli jsme se ušetřit negativních nálad,“ řekla Ilona Veverková, předsedkyně finančního výboru a zastupitelka za ČSSD.

Výklad ministerstva vnitra, jak dodala, městu nedoporučoval stanovit zóny podle územního plánu.

„Ministerstvo obdrželo podnět od občanů a zněním vyhlášky se podrobně zabývalo. Podle stanoviska ministerstva je tato vyhláška v rozporu se zákonem,“ uvedla.

Opozice si nemyslí, že je zvýšení daně z nemovitosti definitivně zažehnáno.

„Podle mě v budoucnu můžeme očekávat zvýšení této daně. Tak razantní nárůst byl pro nás ale diskriminační - už proto, že se netýkal všech. Pravidla by měla být nastavena pro všechny stejně,“ vyjádřila svůj názor Kateřina Janoušková z Truhlářství Janoušek, která byla nově zvolena zastupitelkou za ČSSD.