Petiční archy s podpisy více než jedenácti set lidí, kteří požadují změnu místa konání obřího festivalu Velká Morava fest, předali na pondělním jednání zastupitelstva organizátoři protestu vedení radnice. Pod petici se podepsalo na 1121 lidí, další ji podpořili on-line. Zatímco stěžovatelé chtějí chránit „rodinné stříbro“ Přerova, radní jsou přesvědčeni o tom, že festival pro klidnou lokalitu v sousedství Národní přírodní rezervace Žebračka a lagun nepředstavuje hrozbu. Akce se má uskutečnit 13. července a vystoupí na ní třeba Ewa Farna, kapela No Name nebo Michal Hrůza.

V bouřlivé diskusi na jednání zastupitelstva vystoupili nejen opoziční zastupitelé, ale i občané a členové petičního výboru, kteří sbírali podpisy. Výhrad bylo hned několik. Někomu vadilo, že lidé nebyli o festivalu předem informováni a město akci tajilo, jiní se obávali poničení věhlasného parku.

„Čekal bych, že město svolá veřejné slyšení, řekne občanům, že chce udělat festival a zeptá se jich, jak to vnímají. Tady to ale proběhlo bez jakékoliv debaty s občany,“ řekl v diskusi člen petičního výboru Martin Čechál. Podle něj je akce takového rozsahu pro park Michalov nevhodná.

„Proto nás také lidé v petici podporovali. Ti, kteří se budou účastnit festivalu, nebudou stát na jednom místě a nebude je možné oddělit od ostatních návštěvníků parku. Hlavní ale je, že řada Přerovanů vnímá park jako rodinné stříbro. Vadí mi, že organizátoři této akce chtějí parazitovat na tak krásném místě,“ doplnil.

Stejně to vnímá i jiný z občanů Pavel Pelant, který v diskusi vystoupil. „Park Michalov je jedna z perel města Přerova a myslím si, že jich není moc. Až o tom budete rozhodovat, zvažte i to, že tam nebudou lidé ve fraku, bílé košili a kravatě. Budou to lidé, kterým je úplně jedno, jestli bude park zdevastovaný nebo ne. Velice bych prosil, rozhodujte zodpovědně, park si to zaslouží,“ poznamenal.

Opoziční zastupitelé navrhovali změnu místa konání festivalu s tím, že proti hudební akci samotné nic nenamítají. „Mohl by se konat například v areálu bývalé Juty, který by tak ožil,“ navrhl třeba zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov). Festival by se podle opozice mohl konat také na výstavišti nebo na letišti. Možností je ale více.

Festival na louce u parku Michalov vadí také dlouholetému vedoucímu Ornitologické stanice v Přerově Josefu Chytilovi. „Genius loci parku je někde úplně jinde než v organizování tohoto megakoncertu,“ řekl v diskusi na jednání.

Není sám, kdo si myslí, že je problémem také parkování, protože většina lidí přijede autem. „Když se otevírala Ornitologická stanice, měli jsme tam 630 lidí a auta stála až k loděnici. Pokud budete mít návštěvnost čtyři tisíce lidí, tak z hlediska parkování je to pro mě naprosto neřešitelná akce,“ zhodnotil.

Radní festival hájí

Přerovští radní jsou ale přesvědčeni, že je festival po organizační stránce dobře zajištěn. „Souhlasím s tím, že je park Michalov jedna z nejcennějších lokalit a pečlivě jsme zvažovali, jak ho ochránit. Zajistili jsme opatření tak, aby nedošlo k jeho poničení, louka bude hermeticky uzavřena a oddělena od ostatních částí parku. Organizátor také zajistí dostatečný počet pracovníků ochranky, hrazení a podobně,“ reagoval na výhrady přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

„Co se týče obav z narušení hnízdění ptáků, schválně jsme kvůli tomu termín festivalu posunuli až na červenec,“ shrnul. Podle něj probíhají hudební festivaly v městských a zámeckých parcích i v jiných městech. „Po prvním ročníku akce budeme pečlivě analyzovat dopady, a pokud se objeví cokoliv negativního, tak to do budoucna zvážíme,“ ujistil primátor.

Podle náměstka primátora Miloslava Dohnala (Pomáháme městu - ODS) se samotný festival bude konat na travnaté ploše u Michalova a k poškození parku tak nemůže dojít. „Jsou tam vzrostlé stromy, a ty budou zabezpečeny. Květnatá část bude zajištěna a oddělena neprůchodným plotem, který bude zabezpečen ochrankou - to znamená, že každých dvacet pět metrů tam bude někdo stát a kontrolovat, aby nedošlo k prolomení. V samotném parku se budou pohybovat jak správce parku, tak zástupci technických služeb a městské policie. Děláme pro zajištění pořádku opravdu maximum,“ konstatoval.

„Ani složení umělců neevokuje, že by jejich fanoušci mohli něco ničit. Počítáme střízlivě, že na akci dorazí čtyři tisíce návštěvníků,“ poznamenal. Zastupitelé na jednání nehlasovali o tom, zda petici podpoří či nikoliv, ale pouze ji vzali na vědomí.

