Pestrobarevný maturitní ples nabídl oskarovou podívanou

FOTOGALERIE / Nádherné večerní róby, perfektně secvičené vystoupení, i červený koberec, který prostě k Oskarům neodmyslitelně patří.

Tak by se dal v kostce shrnout páteční stužkovací ples devětadvaceti maturantek třídy 4.AP Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, který se konal v Městském domě v Přerově.



V Městském domě panovala hned od počátku doslova hvězdná atmosféra, maturantky si totiž jako téma svého večera zvolily Noc s Oskarem.

„O tom, v jakém duchu se ples ponese, rozhodla třída hlasováním.

„Dávaly jsme různé návrhy, ten s největším počtem hlasů nakonec zvítězil,“ prozradila jedna z usměvavých maturantek Petra Martincová.

Na svůj velký večer se, stejně jako její spolužačky, řádně připravila.

„Samozřejmě jsem přípravy nepodcenila. Šaty, vlasy, make-up – to vše mi zabralo asi čtyři hodiny. Na průběh večera se těším strašně moc, nervózní nejsem, protože naštěstí nejsem ten typ, ale některé spolužačky jsou nervózní hodně,“ prozradila.



S tradičním vystoupením někdy pomáhají profesionální tanečníci. Maturantky si však choreografii vymyslely samy.

„Trénovaly jsme poctivě už od listopadu, taneční prvky sestavily čtyři spolužačky. Všechny proto doufáme, že to dnes klapne na jedničku,“ konstatovala Petra Martincová.

Dříve polonéza, dnes moderní nástup

Na slavnostním večeru nemohl samozřejmě chybět ani třídní učitel Jiří Zapletal, ten dívkám slavnostně předal šerpy i malou sochu Oskara.

„Na jednu stranu se těším, že budou holky maturovat, a že budou pokračovat dál. Některé půjdou na vysokou školu nebo do výchovných zařízení - například mateřských škol. Na druhou stranu mi bude smutno, ale to si naplno uvědomím, až odejdou,“ prozradil, a dokonce zavzpomínal na svůj ples.

„Já jsem měl maturitní ples v Olomouci, ale to už je hodně dávno. Tyto plesy se od té doby hodně změnily, teď je úplně jiná atmosféra. My jsme jako maturanti nastupovali ke stužkování z polonézy, dnes mají děvčata moderní nástup a svůj vlastní program, což je podle mě takové specifikum pedagogické školy,“ řekl s úsměvem na tváři Jiří Zapletal.



Dívky v sále podpořili rodiče, přátelé i lásky.

„Moje přítelkyně má dnes svůj maturitní ples. Musím prozradit, že byla už několik dní hodně nervózní. Já ale pevně věřím tomu, že se holkám všechno podaří tak, jak má. Po vystoupení z nich jistě ta nervozita spadne,“ prozradil jeden z příchozích Mikuláš Zaoral. V mnoha tvářích rodičů se leskly slzy dojetí.

„Dcera to prožívá hodně. Vzpomínám si na svůj maturitní ples, cítila jsem se úplně stejně, jako dnes ona. Moje maminka na plese také brečela, já jsem to nechápala, no a dnes mě to dojímá úplně stejně,“ neskrývala slzy jedna z maminek.