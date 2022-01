Hulákání a Michal David. Lidé z Penčic bojují peticí proti hlučným svatbám

Kdo by si občas nechtěl užít svatebního veselí s hudbou, tradičním rozbíjením talíře a bujarou zábavou? Obyvatelé Penčic u Přerova se ale stávají od jara do podzimu nedobrovolnými účastníky svatebních hostin - a to i několikrát do týdne. Přes opakované stížnosti na rušení nočního klidu se situace nemění. Rozhodli se proto sepsat petici, kterou zaslali městu. Pod její text se podepsalo na sedm desítek lidí.

Hospůdka ve stodole, která se nachází v Zábeštní Lhotě, je vyhledávaná svatebčany - obyvatele sousedních Penčic ale obtěžuje hluk. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Stížnosti obyvatel Penčic na hluk, kterému jsou vystavováni kvůli soukromým akcím v nedaleké Hospůdce ve stodole, jež se nachází v katastru obce Zábeštní Lhota, se táhnou několik let. „Petice je vyvrcholením naší zoufalé situace, kterou se nám bohužel dosud nepodařilo vyřešit smírnější cestou,“ shrnula za organizátory petice Irena Vančurová. Podle ní se v době od dubna do října konají svatby v hospůdce i třikrát do týdne. „Celé odpoledne posloucháme hlasitou hudbu, ve večerních hodinách se k tomu přidají popěvky opilých svatebčanů do mikrofonu, karaoke a hulákání. Čekáme vždy do desíti večer, a pak rovnou voláme policii, abychom se mohli alespoň vyspat. Klid jsme měli jen během lockdownu,“ vylíčila. Stížnosti místních se několikrát řešily na přestupkovém řízení, situací se zabýval i výbor místní části Penčice, na jehož jednání byla přizvána i starostka Zábeštní Lhoty. Nikam to ale nevedlo. „Před hlukem není úniku, sousedé si kvůli tomu dokonce koupili nová okna, ale stejně to nepomáhá. I když není hudbu slyšet, duní celý dům,“ dodala. Troubení, karaoke, ohňostroj Obyvatelé domů, které se nacházejí v těsném sousedství hospůdky, se v noci nemohou vyspat, hluk je ale obtěžuje i během dne. „Začne to v poledne troubením aut a pokračuje odpoledne hlasitou hudební produkcí s hity Michala Davida a hulákáním opilců do mikrofonu. Na závěr je často ohňostroj. Vadí nám, že jsme se stali otroky repertoáru opilých lidí, kteří se přijedou bavit na dědinu. Vlastní hudbu už si pustit ani nemůžeme, protože ji neuslyšíme,“ popsala další z obyvatelek Penčic. Peticí už se zabývala Kancelář primátora, která ji obdržela počátkem ledna. Město prý ale lidem z Penčic, které jsou místní částí Přerova, pomoci nemůže. „Problematická restaurace se nachází v katastru obce Zábeštní Lhota, a magistrát tím pádem pozbývá veškerých kompetencí k řešení problému,“ nastínil Zdeněk Daněk z Kanceláře primátora, který má na starosti stížnosti a petice občanů. „Vyhláška našeho města vymezuje dobu nočního klidu a jeho rušení je po 22. hodině večer zakázáno. Zařízení se ale nachází v katastru obce, na kterou se naše vyhláška nevztahuje,“ řekl. Provozovatel: Hulákání venku neovlivníme Provozovatel Hospůdky ve stodole Josef Němec, který bydlí v Zábeštní Lhotě, prý nemůže na chování svatebčanů pořád dohlížet. Nedělal by nic jiného. „Rozhodli jsme se, že budeme dávat každé svatbě písemné potvrzení o tom, že po desáté hodině večer nesmí rušit noční klid. Jiná možnost není - zvažujeme ještě zakrytí venkovního altánku. Nenaděláme ale nic s tím, pokud budou lidé hulákat venku - to nijak neovlivníme,“ zhodnotil. Protože se v zimních měsících konají svatby uvnitř, hlasitá hudba aktuálně nikoho neruší.

